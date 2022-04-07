أول مشروع لإنتاج اللحوم المستنبتة بالمختبر في اليابان

أخبار اليابان

نجح مشروع مشترك بين شركة Nissin Foods ومجموعة بحثية بجامعة طوكيو في صناعة أول لحوم مستنبتة صالحة للأكل في اليابان، وهي مطابقة بيولوجيًا للحوم الحيوانات، ولكن يتم إنتاجها عن طريق زراعة الخلايا في المختبر. واللحوم المستنبتة في المختبر هي لحوم يكون الحصول عليها عبر أخذ خلايا جذعية من لحوم ماشية حية، ثم زراعتها ونموها في المختبر على مدار أسابيع.

أشاد فوروهاشي ماي من مركز الابتكار العالمي نيشين للأغذية باللحوم لمذاقها وملمسها. قال: ”إنها رطبة وكثير العصارة“. ”عندما تأخذ قضمة تملأ النكهة فمك“.

تتمثل إحدى العقبات التي تواجهها نيشين في تسويق لحومها المستزرعة في صنع أجزاء كبيرة الحجم. ومع ذلك، تهدف الشركة إلى إنتاج شريحة لحم تبلغ مساحتها سبعة سنتيمترات مربعة وسمكها 2 سم بحلول مارس/ أذار 2025.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN بتاريخ 1 أبريل/ نيسان 2022. الترجمة من الإنكليزية. ترجمة وإعداد Nippon.com)

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