”لم أعد أشعر بالوحدة بعد الآن“: كيف تحصل فتاة أوكرانية على الدعم في حياتها الجديدة في اليابان

أخبار اليابان

وصلت يوريا وحدها إلى اليابان في مارس/ آذار بعد فرارها من الحرب في أوكرانيا، وقد لقيت يوريا استقبالًا حاراً في مدينة إينوياما في محافظة أيتشي.

منذ منتصف أبريل/ نيسان، بدأت ”مصافحة“ وهي جمعية تطوعية تابعة للبلدية، أتاحت ليوريا دورة تعلم اللغة اليابانية، فصول لغوية لثلاث مرات في الأسبوع لتسهيل حياتها في بلاد الشمس المشرقة.

ونظرًا لأن يوريا تفهم اللغة الإنكليزية، تجرى الدروس باستخدام أحرف روماجي للقراءة (كتابة اللغة اليابانية باستخدام الأبجدية اللاتينية) وترجمة الكلمات إلى اللغة الإنكليزية.

تشرح المعلمة أن دليل اللغة يرتكز على مهارات المحادثة الأساسية ومعرفة الكلمات البسيطة للتكيف بسرعة مع الحياة اليومية ليوريا، بدلاً من التركيز في البداية على الكتابة والقراءة.

ولكن هل لدى يوريا الرغبة في أن تبدأ حياتها في اليابان؟

تقول يوريا معلقة حول هذا الأمر، ”أود أن أقوم بنشاط يتعلق بعمليات تجميل الأظافر وفن الأظافر“.

ومع وضع هذا الهدف في الاعتبار، تقوم بتدوين الملاحظات بجد خلال فصولها الدراسية. ومع ذلك، يبدو أنها تتعثر في نطق بعض الكلمات، مثل موكويوبو (يوم الخميس) والتي تنطقها ”توكويوبي“، لأن لفظ ”مو“ يشابه في نطقه لفظ ”تو“ في اللغة الأوكرانية.

كما تعتبر التمارين العملية أيضًا جزءًا من البرنامج، وكما لوكان الأمر اصطياد عصفورين بحجر واحد، تتعلم يوريا مهارات المطبخ الياباني بينما تحفظ المصطلحات المناسبة، مثل أفعال ياكو (أو الفعل يطهو)، وكيرو (أو الفعل يقطع ويقص).

”أويشي، هونتو أويشي“، هكذا قالتها يوريا بلغة يابانية بمعنى ”هذا شهي. هذا شهي حقًا“.

كما قامت يوريا بتذوق التاكوياكي (كرات العجين بداخلها قطعة من الأخطبوط) لأول مرة. وهكذا تستكشف العديد من الأمور في سعيها للتأقلم مع حياتها الجديدة.



تذوق التاكوياكي لأول مرة

يوريا تشعر بالرضا والتصميم، وتعبر عن ذلك قائلة، ”أود أن أعمل في اليابان، وأن أعيش أفضل ما يمكن في هذا البلد، يجب أن أكون قادرة على التحدث بسهولة مع الناس. أنا سعيدة حقًا بمساعدة كل هؤلاء المتطوعين، وينتابني شعور جيد بوجودي في هذه الجمعية. فبفضل هؤلاء المتطوعون من حولي لا أشعر بالوحدة“.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في FNN’s Prime Online في 18 أبريل/ نيسان 2022. الترجمة من الفرنسية. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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