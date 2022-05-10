مريض بالضمور العضلي يؤسس شركة لذوي الاحتياجات الخاصة

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يشرح ساتو هيسامو المدير التنفيذي لشركة سينتاكو عن خلفية تأسيسه شركته، ”لم يكن لدي أي خيارات في الأعمال التي يمكنه القيام بها. لذا رغب في تأسيس شركة تتيح خيارات جديدة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص ممن يواجهون احتياجات خاصة مجتمعية، لذا أسست شركتي “سينتاكو”.

شُخِص ساتو بعد 10 أشهر من ولادته، بمرض عضال منعه من الحركة وهو ضمور عضلي نتيجة اعتلال النخاع تسبب في ضعف العضلات وضمورها نتيجة اضطراب الخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة.



تشغيل الكومبيوتر عن طريق تحريك الأصابع

وقام بعد تخرجه من المدرسة الثانوية بتأسيس شركته حيث لم يكن له رغبة في البحث عن عمل. فيقوم بتشغيل الكومبيوتر بتحريك بسيط لعينيه وطرف إبهامه، متوليًا مهام رئيس الشركة والنقاشات التجارية مع العملاء.

ويستهدف من ذلك تحقيق ”مجتمع يعلي من قيمة عمل جميع الأفراد“.

ونظرًا لكون الكثير من بين موظفي شركة سينتاكو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يقومون بمهام عملهم عبر الإنترنت.

وإحدى الأنشطة الرئيسية للشركة هو تعريف الشركات بالأشخاص من ذوي الاحتياجات العامة لتوظيفهم، وهكذا يستطيع هؤلاء الأشخاص العثور على العمل الذي يناسبهم من خلال تسجيل نوعية الاحتياجات الخاصة لديهم ومهاراتهم مسبقًا.

كما بدأت الشركة في مجال إدارة عربات الطعام ومتاجر الشطائر إنطلاقًا من فكرة ”توفير اختيارات ثرية للطعام“ للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المقيمة في منشآت الرعاية.

فيقول ساتو، ”نهدف إلى تحقيق مجتمع يعلي من قيمة عمل جميع الأفراد. وخلق المزيد من الخيارات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للخروج والمشاركة في ميادين الحياة المختلفة. وهكذا أسعى لأن أكون قادرًا على دعم ذلك“.

ويتوافق طموح ساتو في هذا الشأن مع أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول عام 2015، وتتبناها في جميع جلساتها.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في FNN’s Prime Online في أبريل/ نيسان 2022. الترجمة من اليابانية. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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