اليابان تبدأ اختبار قطار مجهز بنظام تشغيل أوتوماتيكي

أخبار اليابان

أعلنت شركة شركة سكك حديد شرق اليابان، أو جي آر إيست أنها ستجري تجارب تشغيل للقطارات الآلية مع ركاب على متن خط يامانوتي في طوكيو اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول. وقبل التجارب، التي من المقرر أن تستمر لمدة شهرين، اختبارات سابقة خلال ساعات العمل بدون ركاب والتي أجريت في فبراير/ شباط.

خلال التجارب، سيقوم قطار سلسلة يامانوتي بعمل 10 إلى 20 دائرة حول خطه الدائري يوميًا. ستقوم شركة سكك حديد شرق اليابان بجمع معلومات حول التسارع والتباطؤ والبيانات التشغيلية الأخرى لتحسين نظام تشغيل القطار الأوتوماتيكي.

يتسارع القطار المزود بنظام تشغيل آلي تلقائيا ويتباطأ كذلك بنفس التقنية، وسيقوم السائقون بتشغيل القطارات يدويا فقط عندما يحتاجون إلى الإبطاء بسبب الرياح القوية أو لأسباب أخرى.

تقول الشركة إنه خلال تجربة فبراير/ شباط، عملت القطارات كما هو متوقع وقدمت تجربة قيادة سلسة ومريحة. بدأت شركة سكك حديد شرق اليابان لأول مرة في اختبار القطارات ذاتية القيادة بعد ساعات التشغيل في عام 2018 وتتوقع تنفيذ نظام التشغيل الأوتوماتيكي بالكامل في حوالي عام 2028.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في FNN’s Prime Online في أبريل/ نيسان 2022. الترجمة من اليابانية. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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