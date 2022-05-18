3 أوكرانيين فقط تقدمون بطلبات لجوء في اليابان

أخبار اليابان

من بين 979 لاجئًا أوكرانيًا قبلتهم اليابان، رغب معظمهم في العودة إلى بلادهم في المستقبل، ووجد أن طلبات اللجوء اقتصرت على ثلاثة حتى الآن.

اعتبارًا من 2 مارس/ آذار عندما أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو قبول اللاجئين الأوكرانيين، قبلت اليابان 979 لاجئًا حتى 14 مايو/ أيار.

وفقًا لمسؤولين حكوميين، يرغب معظم الأشخاص في العودة إلى أوكرانيا في المستقبل، ووجد أن طلبات اللجوء اقتصرت على ثلاثة طلبات فقط حتى الآن.

في أوكرانيا، مع تغير أوضاع الحرب على الأرض الحرب، يعود الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى البلدان المجاورة إلى بلدانهم الأصلية.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في FNN’s Prime Online في 16 مايو/ أيار 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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