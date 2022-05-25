التبرع بكمامات ”ذكية“ قادرة على ترجمة 100 لغة للسفارة الأوكرانية في اليابان

أخبار اليابان

تلقت السفارة الأوكرانية في طوكيو تبرعًا عبارة عن كمامات ذات طبيعة خاصة من شركة يابانية. وهي كمامات قادرة على القيام بالترجمة، بفضل ميكروفون مدمج متصل بالهاتف الذكي عن طريق البلوتوث. ويطلق على هذه الكمامات سي-فيس سمارت ماسك، وهي مصنوعة من البلاستيك الأبيض والسيليكون ويمكنها حاليًا التعامل بالترجمة بين حوالي 100 لغة، منها اللغة الأوكرانية.

وأصبحت هذه التكنولوجيا ممكنة بفضل شركة دوناتس روبوتيكس الناشئة، التي أطلقت المنتج في عام 2020 في سياق جائحة كورونا. ويمثل وجود فتحة في مقدمة الكمامة أنها لا تحمي من العدوى، ولكن يتم ارتداؤها فوق الكمامات الصحية الاعتيادية.

وهكذا، أرسلت الشركة دفعة من 120 كمامة ذكية إلى الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم إلى الأراضي اليابانية، عبر السفارة الأوكرانية. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أونو تايسوكي: ”نود تحسين جودة الحياة التي سيعيشونها في اليابان“.

وتبلغ تكلفة جهاز سي-فيس سمارت ماسك عادة حوالي 4000 ين (30 يورو) للوحدة. ويتم تلقائيًا ترجمة الكلمات التي يتم نطقها بصوت منخفض في حدود مسافة 10 أمتار كحد أقصى، وعرضها باللغة المطلوبة على شاشة الهاتف المحمول. ولذلك يمكن استخدام الكمامة في العديد من الظروف، مثل زيارة الطبيب أو في اجتماع مع مشاركين من جنسيات مختلفة.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في FNN’s Prime Online في 18 مايو/ أيار 2022. الترجمة من الفرنسية. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)