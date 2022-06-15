اليوم الأول للاجئة أوكرانية في إحدى المدارس الابتدائية في اليابان

أخبار اليابان

مرت ثلاثة أشهر على بدء غزو الجيش الروسي لأوكرانيا. تابعنا اليوم الأول من الفصل الدراسي لإيفا، وهي أوكرانية تبلغ من العمر 10 سنوات، أتت إلى اليابان لاجئة مع أسرتها، من دون والدها الذي بقي في البلاد. وكانت الفتاة الصغيرة قد تدربت على التحدث باللغة اليابانية جيدًا حتى تتمكن من تقديم نفسها في الفصل.

استعدت إيفا ليومها الدراسي الأول في اليابان

وصلت إيفا ماريتش البالغة من العمر 10 سنوات إلى اليابان في مارس/ آذار 2022 من مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا.

مر شهران منذ أن وجدت إيفا، مع والدتها وجدتها وأختها الصغيرة، ملجأً مع خالتها سفيتلانا التي تعيش في كاكاميغارا في محافظة غيفو. لقد اعتدن ببطء على الحياة في اليابان.

وبدأت إيفا وأمها ناتاليا دروسًا في اللغة اليابانية قدمها متطوعون، وبدأت أختها ميا البالغة من العمر 3 سنوات في الذهاب إلى روضة الأطفال.



دورة اللغة اليابانية يقدمها متطوعون.

في 16 مايو/ أيار، دخلت إيفا المدرسة الابتدائية في اليابان.

تقول سفيتلانا أن حقيبة راندوسيرو المدرسية الخاصة بإيفا كانت هدية من معلمتها اليابانية. كانت قادرة على اختيار زجاجة الماء الخاصة بها بنفسها. وفي اليوم المنتظر، كان لديها أيضًا صندوق أقلام جديد وحقيبة لغذاءها، كلها باللون الوردي، لونها المفضل.



إيفا الصغيرة تحب اللون الوردي!

تم ثقب أذني إيفا عندما كان عمرها 11 شهرًا، لكن عمتها سفيتلانا تقول إن أقراط الإذن أزيلت لأول مرة في اليابان بعد حوالي 10 سنوات لتجنب انتهاك قواعد المدرسة.



قامت إيفا بإزالة أقراط أذنها.

حتى مارس/ آذار 2022، التحقت إيفا بالمدرسة الابتدائية في كراماتورسك.



إيفا ووالدتها في أوكرانيا، عام 2020.

تغيرت حياتها تمامًا مع غزو الجيش الروسي وقصف محطة القطار القريبة جدًا من منزلها.

ويواصل والد إيفا عمله كشرطي في كراماتورسك، ويبذل قصارى جهده لحماية السكان. وتحدثت معه إيفا عدة مرات بالفيديو عن قدرتها الآن على التعريف بنفسها باللغة اليابانية.

عندما قالت له إيفا باليابانية، ”مرحبًا. اسمي إيفا ماريتش وأنا أوكرانية. أتمنى أن نصبح أصدقاء“، وهنأها والدها وأخبرها أنه فخور بها.



إيفا تتحدث مع والدها عبرالفيديو.

تتلاءم إيفا مع زملائها الجدد في الفصل، بينما تتضح موهبتها في الرياضيات وكذلك للرقص

في 16 مايو/ أيار، الساعة 7:30 صباحًا، كانت مستعدة للذهاب إلى المدرسة. في اليوم الأول، كانت إيفا برفقة ابن عمها نيكولاس في الصف الأول الابتدائي، الذي ولد ونشأ في اليابان.

كانت إيفا سعيدة جدًا لتلقي كتاب الرياضيات، مادتها المفضلة، من مدير المدرسة. كما حصلت على مترجم إلكتروني لمساعدتها على فهم اللغة اليابانية.



تستلم إيفا الكتب المدرسية من مدير المدرسة.

عندما يأتي زملاؤها لاصطحابها، تقول إيفا ”مرحبًا“ باللغة اليابانية.



“اسمي إيفا ماريتش”

ها هي عادت إلى الفصل الدراسي. تقدم نفسها قائلة (باليابانية): ”اسمي إيفا ماريتش وأنا أوكرانية. أنا حقا أحب الرسم وأحب الرياضيات! أتمنى أن نصبح أصدقاء. ورد زملائه في الفصل، “أهلا بكي بيننا!”.

لذلك يبدو أن العرض التقديمي باللغة اليابانية الذي كانت تتدرب عليه أمام والدها على الفيديو قد سار بشكل جيد!



إيفا محاطة بزملائها في الفصل.

في ذلك اليوم، كان هناك تدريب تحضيري لرقصة كان الطلاب يستعدون ليوم زيارة الوالدين في يونيو/ حزيران في فصل الصالة الرياضية. وكانت إيفا بالفعل تتلقى دروسًا في الرقص في أوكرانيا، وعندما عرضت بحماس حركاتها المفضلة، احتشد زملاؤها حولها. وبدأ الجميع يشعرون بألفة أكبر.

قال زملائها في الفصل إنهم سعداء برؤية إيفا تبدو وكأنها تستمتع باليابان، وأعربوا عن رغبتهم في تعليمها بعض اليابانية أثناء فترات الراحة، مثل وقت الغداء، على سبيل المثال. علمتها مديرة المدرسة أيضًا كلمات يابانية ستكون مفيدة لحياتها المدرسية.



المفردات الأساسية اللازمة للحياة المدرسية في اليابان. كيف تقول مرحباً، وداعاً، وشكراً، ومتى تقوم من كرسيك، أو تجلس أو تنحني.

كانت المديرة سعيدة عندما علمت أن إيفا تتمتع بشهية جيدة، وأنها تلعب مع زملائها في الفصل أثناء فترات الراحة.

وحصلت على الفور على علامة جيدة في الرياضيات، وموضوعها المفضل، وانتهى يومها الأول في الاندماج بشكل جيد.

تشعر والدة إيفا، التي كانت قلقة للغاية لهذا اليوم الأول، بالارتياح. قامت إيفا بعمل جيد للغاية ويبدو أنها راضية عن محيطها الجديد. حظا سعيدا لها!

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في برايم أونلاين في 24 مايو/ أيار 2022. الترجمة من الفرنسية. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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