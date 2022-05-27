متجر للمنتجات الروسية في طوكيو يتلقى رسائل تهديد ويتعرض للتخريب

أخبار اليابان

تلقى ”ريد سكوير“ وهو متجر متخصص في المنتجات الغذائية الروسية يقع في حي جينزا الراقي في طوكيو، العديد من الرسائل المزعجة وأحيانًا التهديد عبر الإنترنت منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

تتم محاكمة امرأة في العشرينات من عمرها للاشتباه في قيامها بتهديد موظفين عبر البريد الإلكتروني عن طريق الكتابة في 18 مايو/ أيار حيث أرسلت رسالة تقول فيها ”سأحضر وأطعنكم بالسكين“.

بالإضافة إلى ذلك تم القبض على أمريكي بتهمة تخريب لافتة لنفس المؤسسة في 28 فبراير/ شباط.

اتضح أن مدير المتجر المعني وبعض العاملين فيه من أصل أوكراني، وآخرون من أوزبكستان. بعد ذلك نشر المتجر صورة اللافتة التي تم تدميرها على تويتر مصحوبة بتعليق: ”نحن تجار بسطاء لا علاقة لنا بالسياسة المتبعة في روسيا. نحن نحاول فقط تقديم الثقافة الأوكرانية والروسية إلى اليابان“.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في FNN’s Prime Online في 27 مايو/ أيار 2022. الترجمة من الفرنسية. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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