اكتشاف نحو 500 نملة من النمل الناري في خليج طوكيو

أخبار اليابان

أعلنت وزارة البيئة اليابانية في 30 مايو/ أيار تأكيد الخبراء وجود ما يقرب من 500 من النمل الناري في محطة حاويات أوني فوتو الواقعة على خليج طوكيو.

موطن نملة النار هي أمريكا الجنوبية، ولكنها توجد الآن في أجزاء أخرى من العالم بسبب التجارة. تسبب لدغته ألمًا شديدًا وحكة، وفي حالات نادرة، حساسية يمكن أن تصل إلى صدمة الحساسية.

تم اكتشاف النمل الناري لأول مرة في اليابان في يونيو/ حزيران 2017 في حاوية قارب في أماغاساكي (محافظة هيوغو). ثم انتشروا بسرعة كبيرة في جميع أنحاء البلاد. تم تسجيل 85 حالة من هذا القبيل الآن، موزعة على 18 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN في 30 مايو/ أيار 2022. الترجمة من الفرنسية. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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