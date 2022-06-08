علماء يابانيون يعثرون على أكثر من 20 حمض أميني من كويكب ريوغو

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تم العثور على أكثر من 20 نوعا من الأحماض الأمينية في عينات رمال تم جمعها من كويكب ريوغو بواسكة مسبار ياباني. وقد يساعد هذا الاكتشاف العلماء على فهم أصول الحياة بشكل أفضل، لأن الأحماض الأمينية هي إحدى مكوناتها الأساسية.

تم تحديث أكثر من عشرين نوعًا من الأحماض الأمينية بعد تحليل الرمل من عينات من كويكب ريوغو، كان قد تم جمع عينات الرمل والغبار من الكويكب ونقلها إلى الأرض بواسطة المسبار الياباني ”هايابوسا 2“ في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف الأحماض الأمينية، التي تم العثور عليها من النيازك التي سقطت على الأرض في الماضي، من عينات تم إحضارها من خارج الكوكب.

يوجد الكويكب ريوغو على بعد حوالي 300 مليون كيلومتر من الأرض. في ديسمبر/ كانون الأول 2014، أرسلت وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) المسبار هايابوسا 2 إلى الفضاء، والذي هبط على الكويكب في سبتمبر/ أيلول 2018 لأخذ عينات. وقج عاد المسبار إلى الأرض بعد عامين، مما أعطى العلماء أملًا كبيرًا في العثور على أدلة جديدة حول تكوين النظام الشمسي وأصل الحياة.

هناك نوعان من النظريات المتنافسة حول أصل الأحماض الأمينية على الأرض. تقول إحداها أنها جاءت من الأرض نفسها منذ تكوينها قبل 4.6 مليار سنة، بينما تقول الأخرى أنها جاءت إلى الأرض عن طريق النيازك. يبدو أن الاكتشافات الأخيرة للكويكب ريوغو تعزز الفرضية الثانية.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN في 30 مايو/ أيار 2022. الترجمة من الفرنسية. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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