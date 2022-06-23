شركة يابانية تطور سلة مهملات لتجميد القمامة لمنع الروائح الكريهة

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مع حلول الصيف الحار في اليابان، تأتي معه الكثير من الأشياء غير السارة، من درجات الحرارة شديدة الخطورة إلى الحشرات والصراصير التي يكرهها الجميع. لكن أحد الآثار الجانبية المروعة الأخرى لفصل الصيف هو أن القمامة تبدأ بالفعل في إخراج رائحة الكريهة، خاصة في اليابان حيث يأكل الكثير من الناس الأسماك الطازجة بشكل يومي تقريبًا.



المصدر: شركة ناكانيشي للصناعات المعدنية المحدودة.

قامت شركة ناكانيشي للصناعات المعدنية المحدودة، التي يقع مقرها الرئيسي في أوساكا، بتطوير ”كلين بوكس“ أو الصندوق النظيف، وهو عبارة عن سلة مهملات تجمد القمامة عند درجة حرارة -11 درجة مئوية وبالتالي وقف إنتاج البكتيريا المعروفة بإثارة الرائحة الكريهة. وبدأت الشركة استقبال طلبات الحجز المسبق لشراء منتجها هذا.

إذا وضعت مخلفات عضوية في سلة مهملات عادية، فسوف ينتج عنها رائحة كريهة بسبب نمو الجراثيم وتطور عملية التعفن، لكن كلين بوكس يجمد القمامة لتقليل الرائحة إلى 1/26000 مقارنة بدرجة الحرارة العادية.

وسيسهل هذا التعامل مع أنواع القمامة التي تصدر الروائح مثل الحفاضات الورقية وملاءات الحيوانات الأليفة، وكذلك القمامة.



المصدر: شركة ناكانيشي للصناعات المعدنية المحدودة.

ولا يقتصر الأمر على القمامة وحدها، بل يمكن استخدامها بطرق مختلفة اعتمادًا على أفكار المستخدم، مثل تبريد المناشف والقمصان، وتخزين مستحضرات التجميل وأفلام الكاميرا.



المصدر: شركة ناكانيشي للصناعات المعدنية المحدودة.

بدأ تطوير صندوق كلين بوكس في أغسطس/ آب 2017، إثر كلمة صدرت من أحد الموظفين، حول ”الاحتفاظ بالمخلفات العضوية باردة حتى اليوم المخصص للتخلص منها“.

عندما بحثت عن الأمر، كان هناك أشخاص آخرون فعلوا نفس الشيء، لكن بعض الناس كانوا مترددين في تخزين المخلفات العضوية والطعام في نفس المكان، لذا ظهرت للوجود فكرة ”تبريد سلة المهملات“ التي يمكن استخدامها لأغراض مختلفة.

وبهذه الطريقة، تم بيعت الدفعة الأولى من صندوق كلين بوكس، التي صدر في عام 2019 بعدد محدود من 100 وحدة، على الفور.



الجيل الأول من كلين بوكس (المصدر: شركة ناكانيشي للصناعات المعدنية المحدودة.

عندما طورنا نموذجًا جديدًا بسعة أكبر وطرحنا عملية تمويل جماعي حتى أبريل/ نيسان، تلقينا دعمًا بأكثر من 40 مليون ين، وكان هناك ما يقرب من 400 تعليق مثل ”كنت أنتظر مثل هذا المنتج!“.



على اليمين النموذج الجديد، المصدر: شركة ناكانيشي للصناعات المعدنية المحدودة.

والآن، يعرض صندوق كلين بوكس الجهاز الفعلي في معرض المستلزمات المنزلية تسوتايا في منطقة فوتاغوتاماغاوا، ومتجر بيكّوكاميرا يوراكوتشو، ليبدأ بالتدريج شحن المنتجات التي يجري حجزها حاليًا، بداية منتصف شهر يوليو/ تموز.

وهذا هو نفس منتج التمويل الجماعي، وحجمه 690 مم (ارتفاع) × 230 مم (عرض) × 443 مم (عمق).

وتبلغ سعته 20 لترًا، وفاتورة الكهرباء نحو 9.2 ين في اليوم. سعر الوحدة الرئيسية 48180 ين.

المصدر: شركة ناكانيشي للصناعات المعدنية المحدودة.

صعوبة التغلب على التسرب أثناء عملية تطوير المنتج

من المرجح أن يمثل هذا المنتج خبرًا جيدًا لمن يعانون من رائحة القمامة خاصة في فصل الصيف.

ماذا كانت الصعوبات التي واجهتكم خلال عملية التطوير حيث كان المنتج هو الأول من نوعه في العالم؟ وكذلك هل هناك أي شيء يجب أن ننتبه بشأنه عندما نضع شيئًا آخر غير القمامة في صندوق كلين بوكس الذي سبق وأن وضعنا فيه القمامة؟

لقد طرحنا هذه الأسئلة على السيد ريكو ناغاساكي من إن كي سي بيزنس ديزاين سنتر الذي قاد فريق تطوير صندوق كلين بوكس.

هل استلهمت الفكرة من طريقة تبريد الثلاجة؟

فعلًا.

في البداية، بدأت من التفكير في ”طريقة عمل الثلاجة؟“، وقمت بتفكيكها، وراجعت كتب مختلفة للتعرف على الهيكل الأساسي.

ما هي الصعوبات التي واجهتها في عملية التطوير؟

كانت هناك بعض التحديات، ولكن أولاً وقبل كل شيء كان من الصعب جدًا العثور على شريك خارجي للمشاركة في تطوير ثلاجة وفريزر معًا.

فبينما توجد التكنولوجيا المستخدمة في الثلاجات والمجمدات منذ فترة طويلة، لكن المهندسين والفنيين العاملين في المجال محاطون بصانعي الأجهزة المنزلية الرئيسيين.

ونتيجة لذلك، تمكنت من خلق الكثير من الروابط، ولكن كان من الصعب جدًا مقابلة شخص في وضعية خاص، قادرين على صناعة أشياء جيدة، ولكن لا ينتمون إلى أي شركة كبرى.

في عملية صنعه، واجهت صعوبات في توفير التدابير اللازمة لمواجهة مشكلة ”التسرب“.

نظرًا لأن الثلاجة موضوعة في المطبخ أو على أرضية صلبة، لن تكون هناك مشكلة كبيرة في حالة وجود تكثف لقطرات الماء، ولكن إذا كانت على سجادة وما إلى ذلك، فقد يتسبب ذلك في مشكلة يتطلب تعويضها مبالغ مالية قد تتراوح بين 10 إلى 100 مليون ين ياباني، ولذلك تكثف الندى كان من الصعب توفير التدابير اللازمة ضد ”تكثف“ قطرات الماء.

إذا لم تكن هناك ثقوب، فلن يتسرب الماء، ولكن لن تدخل الرياح التي تبرد الضاغط في المقابل. لقد واجهت صعوبات كبيرة للوصول إلى حلول لكل هذه المطالب المتضاربة.

في النهاية، هل فتحت ثقوبًا؟

يختلف الهيكل اختلافًا طفيفًا بين الجيل الأول والمنتج الخاص بالتصنيع الموسع، ولكن في الجيل الأول، من خلال عمل ثقب على شكل خاص حول العجلات في الجزء السفلي، تمكنت من تشكيل هيكل يسمح للرياح بالدخول بينما يلعب في ذات الوقت وظيفة سد لتخزين الماء.

عند أي مرحلة أيقنت أن هذا المنتج ”سيبيع!“ و ”سيحقق نجاحًا!“؟

بدأنا في أغسطس/ آب 2017 وتوفر لدينا فكرة واضحة عن المنتج في سبتمبر/ أيلول.

وفي نفس الوقت الذي كنت أعمل فيه على نوع الثلاجة/ الفريزر الذي سيكون جيدًا، اشتريت حوالي 5 ثلاجات يستخدمها سائقي الشاحنات الأستراليين وطلبت من أشخاص مختلفة استخدامها.

من بين هؤلاء الأشخاص كان أولئك الذين يحبون الموسيقى ولديهم آذان حساسة، وأولئك الذين لديهم حيوانات أليفة، وأولئك الذين يربون الأطفال، والذين هم من كبار السن، وما إلى ذلك. ثم، أعجب المنتج شخصًا لديه أطفال، حتى أنه ما زال لم يعد المنتج التجريبي حتى الآن.

وأيقنت بنجاح المنتج بعد أن سمعت تصريحات مثل، ”لم أعد في حاجة للجدل حول من يجب عليه القيام بإخراج القمامة“، أو ”أنني لم أعد أشعر بالاشمئزاز من لمس صندوق القمامة بيدي لأنني وجدته باردًا“.

تنبيهات الاستخدام عند وضع مواد أخرى ”غير القمامة“

ما هي الاحتياطات اللازمة لوضع المواد الأخرى ”غير القمامة“ في صندوق كلين بوكس يحتوي على ”قمامة“؟

بعد كل شيء، أعتقد أن الأمر كله يتعلق بتنظيفه جيدًا.

ونظرًا للهيكل، فإن تكون الندى يرتبط حتمًا بالداخل، لكن يصعب الإدعاء بأن تكاثف الندى هو بمثابة أمرًا صحيًا عندما يتعلق الأمر بالمخلفات العضوية أو القاذورات.

أعتقد أنه من الأفضل فصل الصندوق عن مصدر الطاقة وإزالة كل قطرات التكثف المتجمدة وتطهيرها قبل استخدامها.

لماذا اختلفت مواصفات المنتج، بين الجيل الأول ” ناقص 10 درجات“ والنموذج الجديد ”ناقص 11 درجة“؟

تحت -10 درجة مئوية، تختفي رائحة الحفاضات. وبالطبع كلما درجة الحرارة قلت الرائحة، لكن فاتورة الكهرباء سترتفع وسيزداد الاهتزاز.

لذلك، في الجيل الأول، قمنا بوضع حد أقصى عند -10 درجات، ولكن بعد دراسة الآراء التي تم جمعها وإعادة التصميم، أصبح النموذج الجديد بلا مروحة.

ونظرًا لعدم وجود مروحة، فالصندوق هادئ ويتم حد استهلاك الطاقة والضوضاء، لذلك اعتقدت أنه سيكون من الجيد زيادة الكفاءة، لذلك قمت بتحسين الأداء.

هل يصدر الصندوق ضوضاء في منتصف الليل مثل الثلاجة؟

نظرًا لأن الضاغط يرتجف، فإنه يصدر صوتًا مشابهًا للثلاجة.

ما المستقبل الذي ينتظر صندوق كلين بوكس؟

صندوق كلين بوكس هو منتج ليس له مثيل تنتظره أسواقًا جديدة، لذلك أعتقد أن الأولوية القصوى هي توسيع مدى الوصول (عدد المستخدمين الذين يتفاعلون مع الإعلانات) مع الحفاظ على سرعة القيام بذلك.

بادئ ذي بدء، أعتقد أنه من الضروري أن نرى بموضوعية ما إذا كان هناك حجم سوق يتيح حقًا التسويق التجاري للمنتج، بناءً على ”الزخم“ الذي اكتسبناه من خلال التمويل الجماعي.

على سبيل المثال، قد يكون لدى البلدان في منطقة آسيا المتشابهة أو تلك التي تعيش في مدن تقع على خطوط عرض منخفضة نسبيًا احتياجات مماثلة على الرغم من أن لديهم ثقافات مختلفة، لذلك أود البحث عن هذه الأسواق بنشاط. ثم بعد ذلك، لا بد لي من التحقيق في الاحتياجات من الآن فصاعدًا، لكني أود التفكير في تطوير التسويق الذي يستهدف الشركات بدلًا من استهداف المستهلك النهائي بشكل مباشر.



المصدر: شركة ناكانيشي للصناعات المعدنية المحدودة.

من المقرر عرض صندوق كلين بوكس في ”معرض رعاية الأطفال ويست 2022“ الذي سيعقد في مدينة أوساكا في الفترة من 20 إلى 21 يوليو/ تموز.

وبالنسبة لأولئك الذين تؤرقهم حقًا الرائحة حتى يوم إخراج القمامة، فقد يؤدي ذلك إلى القضاء على معاناتهم هذه.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في برايم أونلاين في 10 يونيو/ حزيران 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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