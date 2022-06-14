الأغلى في العالم.. تعرف على سعر ”البطيخ الأسود“ الياباني

أخبار اليابان

أقيم المزاد الأول لبطيخ دنسوكي الشهير لمدينة توما التابعة لمحافظة هوكايدو شمال اليابان، وقد تم بيعت الواحدة مقابل ما يعادل حوالي 3700 دولار.

في سوق الجملة المركزي في مدينة سابورو، تم طرح 235 من بطيخ دنسوكي من مدينة توما للبيع بالمزاد لأول مرة في صباح يوم 13 يونيو/ حزيران من الشهر الجاري.

وتنتج جزيرة هوكايدو سنويا عشرة آلاف حبة بطيخ أسود و يصل وزن الحبة الى 11 كغم أما سعرها فيتراوح بين 100- 250 دولار. البطيخة من بلدة توما شهيرة بقشرتها السوداء الرقيقة، وتعتبر قيمة وتقدم هدية.

ويتميز بحلاوته الشديدة المختلفة عن باقي أنواع هذه الفاكهة، كما أنه يأتي بلون أحمر غامق، مع عدد قليل جدا من البذور.

كذلك يتميز بطيخ ”دينسوكي“ بقشرته القاسية ذات اللون الأخضر الداكن والذي يتحول للأسود أحيانا.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية برايم أونلاين في 13 يونيو/ حزيران 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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