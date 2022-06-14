تطوير سكوتر بثلاث عجلات باستخدام تكنولوجيا هوندا

أخبار اليابان

طورت شركة ناشئة أسسها مهندسوا هوندا موتور سكوتر بثلاث عجلات كوسيلة مواصلات جديدة في المدينة.

تم تجهيز السكوتر الكهربائي ذو الثلاث عجلات بوظيفة فريدة للمساعدة على التوازن، وذلك بالاستفادة من الخبرة المكتسبة في تطوير سكوتر هوندا موتور ذو العجلتين.

يقال أنه يمكن أن يعمل بثبات حتى عند سرعة المشي، ويمكن طيه وحمله.

قالت الشركة إن السكوتر مصمم للتعامل مع الطرق الوعرة أو المنحدرات ومنع بعض الحوادث التي ابتليت بها أنواع أخرى من السكوتر

وهو جزء من برنامج إنشاء الأعمال الجديد الثاني لشركة هوندا والذي يدعم إنشاء التقنيات الأصلية وشركات المشاريع، ومن المقرر إطلاقه في اليابان بحلول نهاية هذا العام.

يشترط القانون الحالي الحصول على رخصة قيادة، ولكن بسبب مراجعة القانون، من الممكن الركوب بدون ترخيص في غضون العامين المقبلين.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية برايم أونلاين في 13 يونيو/ حزيران 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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