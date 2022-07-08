إلقاء القبض على مطلق النار على رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

أخبار اليابان

تعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لإطلاق النار أثناء تجمع انتخابي، وقد تم القبض على المشتبه به في موقع الحادث وهو رجل في الأربعينيات من عمره، هاجم رئيس الوزراء من الخلف، وتم القبض عليه من قبل رجال الأمن.

وفقا لمسؤولي الشرطة، في حوالي الساعة 11:30 صباحا، أطلق رجل في الأربعينيات النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، الذي كان يلقي خطابا في شارع بمدينة نارا غرب اليابان.

كان رئيس الوزراء السابق آبي فاقدًا للوعي وأُبلغ بأنه مصاب بسكتة قلبية، لذلك تلقى تدليكًا للقلب وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى.

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN. ترجمة وإعداد Nippon.com)

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