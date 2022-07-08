【عاجل】إصابة رئيس وزراء اليابان السابق في الرقبة والصدر في هجوم استهدفه
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تم إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي أثناء إلقائه خطاب في مدينة نارا.
وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث التابعة لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، فإن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي ينزف بسبب إصابته بعيار ناري في رقبته اليمنى ونزيف داخلي في صدره الأيسر.
(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN. ترجمة وإعداد Nippon.com)
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