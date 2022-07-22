آبي بعيون من عرفوه عن قرب: شخصية محبة للسلام

أخبار اليابان

تعرض رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي للاغتيال بواسطة عيارات نارية أطلقت عليه في 8 يوليو/ تموز عام 2022. تحدث معنا شخص عرف آبي من خلال منصبه كرئيس لقمة ”إيسي شيما“ وروابط مع زوجته أكيئي. وحكى لنا عن حسن طباعه وتباسطته في تعاملاته الاجتماعية.

لقد ترك آبي انطباعات قوية خلال قمة إيسي شيما للدول السبع الكبار التي عقدت في اليابان، خاصة فيما يتعلق بحسن طباعه.

وكان قد عقد حفل تأبين ووداع في معبد زوجوجي في طوكيو ظهر يوم 12 من الشهر الجاري. قبل أن تطوف رفاته بين مقر الحزب الليبرالي الديموقراطي، ومقر إقامة رئيس الوزراء لتلقي نظرة الوداع الأخير على أماكن عمله بالسياسة.

وكان آبي قد تولى منصب رئيس قمة الدول السبع الكبرى التي أقيمت في مايو/ أيار عام 2016 في إيسي شيما.

ولاتزال لوحة بالحجم الحقيقي لزعماء الدول المشاركة في القمة وهم يلوحون بإبتسامة، ومن بينهم بالطبع رئيس الوزراء السابق آبي، معروضة في ”المبنى التذكاري لقمة إيسي شيما“.

وتحدث معنا السيد يامازاكي كاتسويا (77 عامًا)، والذي كان مسؤولًا عن المنطقة التي أقيمت بها القمة بينما يشغل الآن منصب مؤقت بالمبنى التذكاري.

يقول السيد يامازاكي بينما يعرض الصورة التذكارية في العام السابق لانعقاد القمة في 2015 حين أتي آبي لتفقد المنطقة، لقد طلبت أخذ هذه الصورة بعد التشجيع الكبير الذي حظيت به من طرف آبي. ولا زلت أتذكر الانطباع القوي الذي خلفه حسن خلقه حين قمت بتبادل البطاقات الشخصية معه.

ويضيف يامازاكي، حين مددت يدي بالبطاقة الشخصية، سارع بمد يده في جيبه مخرجًا بطاقته، قائلًا ”اسمي آبي“. وغمرني بكلمات التشجيع اللطيفة قائلًا، ”أرجو منك بذل المجهود اللازم لانجاح القمة“، وبقيت هذه الكلمات في ذاكرتي حتى الآن.

وفي نهاية اللقاء، قام آبي بالتعبير عن امتنانه لسكان المنطقة، كما أرسل رسالة بخطه إلى يامازاكي.

وورد في الرسالة المكتوبة بخط آبي ”صلواتي من أجل السلام والازدهار“.

ويكمل يامازاكي، في رسالته الخطية، أعتقد أن تمنى سلامة الشعب الياباني والعالم. وبينما أشعر بالغضب من الجاني الذي ارتكب هذا الحادث المفاجئ، أدعو من قلبي بالسلام لروح الفقيد.

ويقول شخص تربطه روابط بزوجة آبي أكيئي، لقد سعى إلى جعل اليابان بلد أسهل لعيش الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن ناحية أخرى تحدث إلينا ساتو هيسامو (31 عامًا) الذي يعيش في مدينة توكاي بمحافظة أيتشي، الذي يدير شركة لتصميم مواقع الإنترنت والمطاعم بينما يعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي.

كان آبي يتميز بتحليه بالتباسط في العلاقات الانسانية.

لقد تعرف ساتو على زوجته، السيدة أكيئي، عبر الفيسبوك قبل سبع سنوات. ثم قام رئيس الوزراء آبي بزيارة شركة ساتو في أغسطس/ آب عام 2021.

ويظهر اللقاء التالي في مقطع فيديو من حساب السيد ساتو هيسامو على اليوتيوب.

آبي: قد يكون من الممكن تأسيس شركة ما، ولكن الأصعب هو المحافظة على استمرارها. من الرائع استمراركم في إدارة أعمال الشركة.

ساتو هيسامو: لدى السيد آبي اهتمامًا بذوي الاحتياجات الخاصة، ولقد أعجبت بفكره حول جعل اليابان بلدًا أسهل لعيش الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويجعلني هذا أطمح إلى القيام بدوري في العديد من الأنشطة.

وهكذا قام آبي بتشجيعه من خلال تلك الرسالة.

ويظهر في مقطع فيديو آخر من حساب السيد ساتو هيسامو على اليوتيوب.

آبي: لقد استمتعت بالحديث الشيق جدًا مع السيد ساتو، ولقد أخبرني عن سر نجاح في الاستمرار في إدارة أنشطة الشركة طوال العشر سنوات الماضية. ولقد أعجبت جدًا بالعزيمة والإيجابية التي يتمتع بها السيد ساتو، ورؤيته الرائعة.

ويقول السيد ساتو معلقًا على حادث اغتيال السيد آبي.

أشعر بالأسف حقًا. شخصيًا، أعتقد ألا يجب أبدًا اللجوء للعنف لتغيير الواقع. وأشعر بأسف شديد لوقوع مثل هذا الأمر في اليابان.

(تلفزيون توكاي)

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في برايم أونلاين في 18 يوليو/ تموز 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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