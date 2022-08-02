بعد حادث اغتيال آبي.. متى يجب استخدام مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي؟

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بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي خلال خطابه الانتخابي الذي كان يلقيه في محافظة نارا غرب اليابان، أصدرت مؤسسة اليابان لأجهزة مزيل الرجفان الخارجي الآلي AED، رسالة عاجلة في 14 يوليو/ تموز بعنوان ”حادث إطلاق النار على رئيس الوزراء الأسبق آبي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي“.

وورد في هذا الصدد: ”لقد تلقيت العديد من الأسئلة حول الضغط على الصدر ومزيل الرجفان الخارجي الآلي الذي تم تنفيذه لمحاولة إسعاف رئيس الوزراء الأسبق آبي بعد تعرض لإطلاق النار“، والإجابة على تساؤلات مثل ”هل هي أحيانًا غير فعالة؟“ هي كما يلي:

هناك نوعان رئيسيان من ”السكتة القلبية

”إذا توقُّف القلب، ينبغي استعمال مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي مباشرةً إذا كان مُتوفِّرًا“

وفقًا لمؤسسة مزيل الرجفان الخارجي الآلي، فإن ”السكتة القلبية (السكتة القلبية الرئوية)“ هي حالة يفقد فيها القلب وظيفته كمضخة للدم، ويفقد معها الشخص الوعي أو أي رد فعل، ولا يتنفس. ويمكن تقسيم ”السكتة القلبية (السكتة القلبية الرئوية)“ تقريبًا إلى نوعين.

النوع الأول هو ”حالة ترتجف فيها عضلات القلب بشكل دقيق (بسبب عدم انتظام ضربات القلب فيما يعرف بالرجفان البطيني) ليفقد القلب وظيفة الضخ“. وفي هذه الحالة، إذا أمكن إعادة ضبط إيقاع ضربات القلب عن طريق الصدمة الكهربائية وإزالة الارتجاف الدقيق للقلب بسبب عدم انتظام ضرباته، يمكن القول إن هناك احتمالًا كبيرًا لإنقاذ حياة الشخص.

سيحدد جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي ما إذا كانت هناك حاجة إلى هذه الصدمة (بمعنى توقف القلب بسبب الرجفان البطيني) وسيخبرك أنك بحاجة إلى إعطاء الصدمات عندما تحتاجها.



مزيل الرجفان الخارجي الآلي (صورة مقدمة من مؤسسة اليابان لمزيل الرجفان الخارجي الآلي AED)

والنوع الآخر هو ”حالة يصبح فيها نبض القلب ضعيفًا للغاية أو يتوقف تمامًا“.

وظيفة القلب هي إرسال ما يكفي من الدم إلى الدماغ والجسم كله بشكل عام، وإذا انخفض ضغط الدم بشكل كبير بسبب نزيف حاد على سبيل المثال فلا يمكنه أداء وظيفته. وينطبق الشيء نفسه عندما يتوقف القلب عن النبض بشكل كامل.

وإذا تم تركيب جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي في هذه الحالة، فسيتم الإعلان عن أن ”الصدمة الكهربائية غير مطلوبة“. وبعبارة أخرى، أوضح أن ”الصدمة الكهربائية بمزيل الرجفان الخارجي الآلي ليست فعالة لجميع حالات توقف القلب“.

وبعد ذلك، إذا كنت تستخدم مزيل الرجفان الخارجي الآلي على شخص مصاب بالسكتة القلبية، فسيحكم أي من النوعين السابقين تنتمي الحالة، وسيطلب منك إصدار صدمة كهربائية عند الضرورة. وإذا كنت تشك في حدوث توقف نبض القلب، فيجب عليك على الفور استخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي واتبع التعليمات ”.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن نقول، ”بعد الصدمة الكهربائية التي سببها مزيل الرجفان الخارجي الآلي، من الضروري الاستمرار في الضغط على الصدر حتى وصول طاقم الإسعاف إلى مكان الحادث“.



خطوات إنقاذ الحياة باستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي (صورة مقدمة من مؤسسة اليابان لمزيل الرجفان الخارجي الآلي AED)

تم الإعلان عن هذه الرسالة العاجلة رداً على إطلاق النار على رئيس الوزراء الأسبق آبي، ولكن كيف بدأ الأمر؟

كان معدل استخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي في اتجاه تصاعدي بنسبة 2.97٪ في عام 2010، و4.50٪ في عام 2015، و5.13٪ في عام 2019، لكنها انخفضت إلى 4.23٪ في عام 2020.

رسالة عاجلة للمجتمع

ولكن هل ستستمر نسب استخدام الجهاز في التراجع خلال عام 2021؟ سألنا الشخص المسؤول عن مؤسسة مزيل الرجفان الخارجي الآلي AED عن رأيه في رسالة الرد الطارئ هذه ومعدلات استخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي.

لماذا أرسلت مثل هذه الرسالة العاجلة ردًا على حادث إطلاق النار هذا؟

لقد أصدرت رسالة عاجلة، معتقدًا أن إساءة فهم الأمر بادعاءات مثل ”مزيل الرجفان الخارجي الآلي لا يعمل“، ”مزيل الرجفان الخارجي الآلي لا يعمل في هذه الحالة“، ”لا ينبغي استخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي للسكتة القلبية بسبب النزيف“...

ما هو معدل الاستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي AED في عام 2021؟

الاستخدام في عام 2021 غير معروف بعد.

هل لديك انطباع بأن معدل الاستخدام قد عاد إلى حد ما بينما خفت حدة الإصابة بفيروس كورونا الجديد؟

لا أعرف لأنني لا أملك البيانات، لكنني ما زلت قلقًا بشأن العدوى في العالم، لذلك أخشى أن معدل الاستخدام لم يتحسن



طريقة استخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي (صورة مقدمة من مؤسسة اليابان لمزيل الرجفان الخارجي الآلي AED)

ماذا تريد أن يعرف الناس مرة أخرى بخصوص مزيل الرجفان الخارجي الآلي؟

يؤدي التنفيذ الفوري للإجراءات المنقذة للحياة باستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي (الضغط على عظم القص والصدمات الكهربائية) إلى زيادة فرص إنقاذ الحياة لأولئك الذين عانوا من السكتة القلبية.

مرة أخرى، بغض النظر عن السبب، إذا كنت تعاني من سكتة قلبية (لا يوجد رد فعل، لا تنفس، أو حالة غير اعتيادية)، استخدم مزيل الرجفان الخارجي الآلي.

تعتبر أجهزة مزيل الرجفان الخارجي الآلي أيضًا من الأجهزة المنقذة للحياة والتي تحدد وتخبرك ما إذا كانت هناك حاجة لصدمة كهربائية أم لا.

وفي أعقاب إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق آبي، جذبت ”مزيل الرجفان الخارجي الآلي AED“ الانتباه مرة أخرى. الصدمة الكهربائية بمزيل الرجفان الخارجي الآلي ليست فعالة في جميع حالات توقف القلب، لكنها ستحدد ما إذا كانت الصدمة الكهربائية ضرورية أم لا، لذا يرجى استخدامها دون تردد إذا كان أمامك شخص مصاب بالسكتة القلبية.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 23 يوليو/ تموز 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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