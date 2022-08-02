تطوير جهاز ذكي لمساعدة الصم وضعاف السمع عند وقوع الكوارث

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يعمل أطباء في مستشفى جامعة أوكاياما في مشروع جديد لتقديم معلومات بشكل مباشر لذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف السمع والصم. يتناول الموضوع التالي مجهودات هؤلاء الأطباء الساعية لحماية حياة الناس أثناء الكوارث وغيرها، تهدف بالأساس لإخطار ضعاف السمع والصم بالكوارث حال وقوعها.

رئيس مشروع ”فوجيتسو أونتينا“، هوندا تاتسويا:

تقوم فكرة الجهاز على تحويل قوة الصوت إلى اهتزازات وإضاءة لنقل خصائص الصوت إلى ضعاف السمع. فعندما يكون الصوت عالياً يضيء الجهاز ويهتز بقوة مساوية، وعندما يخفت الصوت يضعف كل من الإضاءة والاهتزاز.

في يونيو/ حزيران تم شرح مشروع جديد في مدرسة أوكاياما في مدينة أوكاياما. يتم الترويج للمشروع من قبل يوكو كاتاوكا، الطبيب في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة، مستشفى جامعة أوكاياما.

كاتاؤكا يوكو الطبيبة في قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة، مستشفى جامعة أوكاياما:

هل ممكن تجربة الجهاز مرتين، مرة بارتداء الجهاز وأخرى من دونه؟

مدير مدرسة أوكاياما للصم، كاتاياما شينغو: إنه اختبار لخطة التدريب على الإخلاء.

كاتاؤكا يوكو:

”عندما تقع كارثة، أعتقد أنه من المفضل أن أتمكن من متابعة تطور الأوضاع بشكل فوري دون الحاجة للجوء إلى الآخرين لنقل ما يجري. يمكنني ملاحظته في الوقت الفعلي، وليس من خلال أشخاص آخرين. وكان الأمر بمثابة تجسيد لهذا الحلم“.



يهدف الجهاز لتمكين ضعاف السمع من الحصول على المعلومات في الوقت الفعلي دون تدخل الآخرين في حالة وقوع كارثة.

”أونتينا“ هو جهاز يستخدم في مدارس الصم على الصعيد الوطني. ويتم استخدامه من قبل الأشخاص ضعاف السمع لارتدائه، وضبط كل من إيقاع الحركة، وتنسيق التوقيت معًا.

تعمل كاتاؤكا مع مطوري”أونتينا “هذا لإنشاء نظام يحدد نوع الصوت ويقدم معلومات سليمة لإنقاذ الأرواح.

رئيس مشروع ”فوجيتسو أونتينا“، هوندا تاتسويا:

أصوات صفارات الإنذار وسيارات الإسعاف وأجهزة الاتصال الداخلي الذي يحتاج أطفال المدارس من الصم التعرف عليه. وقمنا معًا بإنشاء نظام يحدد وينشر مثل هذه الأصوات.

زارت كاتاؤكا الدنمارك في يونيو/ حزيران لتفقد التقنيات المتطورة مثل أدوات المساعدة السمعية. وتأمل في الانتهاء من تطوير جهاز جديد في غضون ثلاث سنوات.

كاتاؤكا يوكو:

”رغم كل شيئ هناك حد للمعلومات التي يمكن إيصالها. وقد تكون الحياة مهددة بالخطر. وأريد أن أصنع مشروعًا يمكنه إنقاذ الحياة بطريقة ما. حيث يمكن انقاذ الأطفال الذين قد يقضوا في حريق، إذا ما أمكن “الرعاية الطبية بتطوير مثل هذا الجهاز”.

وزارت كاتاؤكا بزيارة نصب تذكاري بني في ركن من أركان المدرسة في هذا اليوم.

قبل فجر يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول 1950، دمرت النيران مبنى من طابقين يعيش فيه أطفال من مدرسة للمكفوفين والصم. نجا جميع الأطفال في مدرسة المكفوفين الذين كانوا نائمين في الطابق الأول، ولكن من بين 72 طفلاً يعانون من ضعف السمع في الطابق الثاني، توفي 16 من الصف الأول إلى الخامس من المرحلة الابتدائية.

كاتاؤكا يوكو: ”لم يتغير الوضع بعد، وهناك العديد من الأشخاص الذين يواجهون مشاكل وقت وقوع الكارثة، لذلك إذا كان بإمكاني أود اتخاذ الخطوة التالية“. ”حاليًا، مدارس الصم مجهزة بمصابيح الطوارئ التي تخطر بالخطر بالأضواء والرسائل، كما يتم إجراء تدريبات إخلاء منتظمة، ولكن إذا كنت تستخدم المعدات التي تهدف السيد كاتاؤكا إلى تطويرها، فمن الممكن إنجاز إخلاء أكثر أمانًا“.

تهدف كاتاؤكا، التي قابلت العديد من الأشخاص ضعاف السمع كطبيبة، إلى الوصول إلى مجتمع يتيح للجميع الحياة بأمان وراحة براحة وأمان، ”لدي كذلك مسؤولية كطبيبة. وأتمنى أن نستطيع ربط حدود الرعاية الطبية بالرفاهية والتنمية“.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 24 يوليو/ تموز 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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