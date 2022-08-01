رموز ودلالات أحد أعرق التقاليد المتوارثة في العائلة الإمبراطورية اليابانية

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تظهر صور جديدة الأميرة أيكو وهي ترعى ديدان القز مع والديها، إمبراطور وإمبراطورة اليابان. لقد مارست أجيال من العائلة الإمبراطورية عادة تربية دودة القز، بما في ذلك الإمبراطورة إمريتا ميتشيكو جدة إيكو.

أصدرت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري صورًا للأميرة أيكو وهي ترعى ديدان القز. تظهر الأميرة في الصور وهي تقوم بتغذية أوراق التوت ليرقات دودة القز حديثة الفقس وجمع شرانق الحرير مع والديها، الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، في منشأة لتربية ديدان القز في القصر الإمبراطوري.



ديدان القز اليافعة. (إهداء من وكالة القصر الإمبراطوري)

لقد اعتادت الأميرة أيكو على المساعدة في تربية ديدان القز منذ أن كانت في المدرسة الابتدائية. الآن أصبحت طالبة جامعية ومنشغلة بدراساتها، لكن لأن فصولها الدراسية تُعقد عبر الإنترنت، فهي تستغل وقت فراغها بين الدروس لرعاية اليرقات.



الأميرة إيكو، إلى اليسار، تجمع شرانق الحرير المكتملة في 11 يونيو/ حزيران 2022. (إهداء من وكالة القصر الإمبراطوري)

بدأت الإمبراطورة شوكن هذا التقليد الإمبراطوري لإنتاج الحرير من دودة القز خلال عصر ميجي (1868-1912) وتوارثته الأجيال المتعاقبة. كانت هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الأميرة أيكو في كل مرحلة من مراحل تربية دودة القز وقد أظهرت اجتهادًا كبيرًا، بما في ذلك سؤال الحاضرين عن الخطوات المختلفة في هذه العملية.



الأميرة أيكو، في منتصف الصورة، تصنع سريرًا من أوراق التوت ليرقات دودة القز في 1 يونيو/ حزيران 2022. (إهداء من وكالة القصر الإمبراطوري)

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشبكة فوجي الإخبارية في 25 يوليو/ تموز 2022. تمت الترجمة من الإنجليزية والتحرير بواسطة Nippon.com. صورة العنوان: شرانق الحرير في منشأة تربية دودة القز في القصر الإمبراطوري. إهداء من وكالة القصر الإمبراطوري)

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