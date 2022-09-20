رحلة بالقطار مع عديم الوجه: بالصور.. تعرف على الأماكن المثيرة في حديقة غيبلي

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يقدم معرض في محافظة ناغانو لمحة مسبقة عن عوامل الجذب في حديقة غيبلي، والتي من المقرر افتتاحها في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022. لم يتبق سوى شهرين حتى افتتاح حديقة غيبلي في ناجاكوتي بمحافظة أيتشي. فقد بدأ البيع المسبق للتذاكر عبر نظام اليانصيب عبر الإنترنت في 10 أغسطس/ آب. وترتفع الآمال مع بداية الكشف عن تفاصيل الحديقة.

مبيعات التذاكر عبر الإنترنت

من المقرر افتتاح الحديقة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

ابتكر المخرج ميازاكي هاياو، مقطع أصلي قصير من الرسوم متحركة للإعلان عن بدء بيع التذاكر.

وبدأ تلقي طلبات شراء التذاكر عبر الإنترنت الخاصة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني حتى تاريخ 22 أغسطس/ آب، مع إعلان نتائج الطلبات الفائزة بالتذاكر في 2 سبتمبر/ أيلول.

التذاكر مطلوبة لكل من المناطق الثلاثة، مستودع غيبلي الكبير، وتل الشباب، وغابة دوندوكو، مع إتاحة إمكانية تحديد التواريخ والأوقات لدى المتقدمين للحجز. ويتاح الحجز مرة واحدة فقط لمنطقة واحدة لكل طلب بحد أقصى ستة أشخاص.

قبل افتتاح المتنزه، يمكن للجماهير إلقاء نظرة مبكرة على بعض معالمها السياحية في متنزه غيبلي ومتحف غيبلي التابع لمتحف محافظة ناغانو للفنون.

يمكن للزوار التعرف على عملية تنفيذ منتزه غيبلي، ومشاهدة بعض معروضاته التي لم يتم الإعلان عنها من قبل إلا في صورة رسومات توضيحية.

يعيد أحد المعالم الشهيرة بالحديقة، محاكاة مشهد القطار من فيلم ”المخطوفة“، حيث يمكن للزوار التقاط الصور مع عديم الوجه كما لو كانوا في مكان تشيهيرو. وكتجربة أخرى فريدة، يتاح لقاء ”بالحجم الطبيعي“ مع يوتابا في مكتبها.

ستكون هناك نسخ تكاد تكون متطابقة في مستودع غيبلي الكبير بحديقة غيبلي.



الروبوت من فيلم لابوتا: القلعة في السماء.

وفي حديثه عن المنشأة التي سيتم افتتاحها قريبًا، قال ميازاكي غورو: ”من الطبيعي أننا نرغب في زيارة الأشخاص الذين شاهدوا أفلام غيبلي لحديقة غيبلي. لكننا خلقنا أيضًا شعورًا بأننا سنكون سعداء إذا أدت الحديقة إلى تشجيع الزائرين على مشاهدة أفلام معينة “.



البارون ولويز فيلم ”همس القلب“.

سيستمر معرض غيبلي وحديقة غيبلي في ناغانو حتى 10 أكتوبر/ تشرين الأول قبل الانتقال إلى متحف محافظة آيتشي للفنون من 29 أكتوبر/ تشرين الأول.

(تلفزيون توكاي)

(النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين الإلكتروني لـ FNN. ترجمة وإعداد Nippon.com)

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