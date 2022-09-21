ارتفاع أسعار الأراضي السكنية في اليابان للمرة الأولى منذ 31 عاما

أخبار اليابان

أظهرت بيانات حكومية، الثلاثاء، أن متوسط ​​سعر الأراضي السكنية في اليابان حتى الأول من يوليو / تموز ارتفع بنسبة 0.1٪ عن العام السابق، حيث ارتفع للمرة الأولى منذ 31 عامًا، مع تعافي اقتصاد البلاد من جائحة فيروس كورونا. ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5٪ و 0.3٪ على التوالي، وكلاهما انتعش للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مما يعكس أيضًا الطلب المتزايد المدعوم بأسعار الفائدة المنخفضة التي أوجدت بيئة إقراض مواتية.

قال مسؤول حكومي: ”مع عودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها، حدث اتجاه انتعاش في أسعار الأراضي في جميع أنحاء البلاد“، مستشهداً بارتفاع الأسعار في المناطق الحضرية في طوكيو وناغويا، فضلاً عن أربع مدن إقليمية رئيسية هي سابورو وسينداي، هيروشيما وفوكوؤكا.

انخفضت أسعار الأراضي السكنية في البلاد باستمرار بعد انهيار اقتصاد الفقاعة بالأصول في أوائل التسعينيات. على الرغم من أن سرعة التراجع تراجعت تدريجياً اعتباراً من عام 2010، إلا أنها اتسعت في عام 2020 مع بداية الجائحة، مما أدى إلى انخفاض متوسط ​​السعر بنسبة 0.5٪ في العام التالي.

على الرغم من هذا الاتجاه، ظل الطلب على المساكن قوياً في المراكز الحضرية والمناطق التي تعتبر ملائمة ومرغوبة، مما ساعد على رفع أسعار الأراضي في مثل هذه الأماكن.

في عام 2022، شهدت 14 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان ارتفاعًا في أسعار أراضيها السكنية، مقارنة بسبع محافظات في العام السابق، بينما سجلت 32 محافظة انخفاضًا. في غضون ذلك، ظل متوسط ​​السعر في محافظة إيباراكي ثابتًا.

حسب المنطقة، ارتفع متوسط ​​أسعار الأراضي السكنية في أكبر المناطق الحضرية في اليابان في طوكيو وناغويا وأوساكا بعد انتعاش في المناطق الغربية.

انخفض متوسط ​​السعر للمناطق الإقليمية بنسبة 0.2٪، لكن هامش التراجع كان أقل من انخفاض بنسبة 0.7٪ شهده العام السابق، مع تراجع الارتفاع بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار في سابورو وسينداي وهيروشيما وفوكوؤكا.

غطى مسح 2022 متوسط ​​الأسعار لجميع أنواع الأراضي بما في ذلك التجارية والسكنية والصناعية، بناءً على قيمة 21444 موقعًا في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة.

أما بالنسبة لمتوسط ​​أسعار الأراضي التجارية، فقد شهدت 18 محافظة زيادات مقارنة بست محافظات في العام السابق، حيث أدى الارتفاع في الاستهلاك الخاص إلى زيادة الطلب على المتاجر، في حين كان الطلب على الشقق والمكاتب قويًا أيضًا.

شهدت بعض المواقع السياحية ومناطق التسوق زيادة في قيمة الأراضي على خلفية زيادة النشاط بسبب قيود الوباء المخففة.

ويزيد الطلب على المساكن في الأجزاء المركزية من المدن الرئيسية وفي الضواحي حيث بات العديد من الناس يعملون عن بعد.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 20 سبتمبر/ أيلول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

https://www.fnn.jp

كل الحقوق محفوظة لشبكة فوجي الإخبارية