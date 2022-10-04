【عاجل】رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية

أخبار اليابان

ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا، ظهر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في المقر الرسمي لرئاسة الوزراء حوالي الساعة 8:20 صباحًا ورد على مقابلة مع الصحفيين.

وقال رئيس الوزراء كيشيدا: ”إنني أدين ذلك بشدة هذا العمل“، وصف رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو الإطلاق المتكرر للصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية بأنه أمر شائن.

كما كشف أنه أعطى ثلاثة تعليمات: ”التحقق من الأضرار الناجمة عن سقوط الصاروخ“، و ”جمع المعلومات وتحليلها بدقة“ ، و ”التعاون مع الدول ذات الصلة“.

كما أعلن أنه سيعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الياباني وقال: ”أود أن أعمل على جمع المعلومات وتحليلها“.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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