【عاجل】 اجتماع لمجلس الأمن القومي الياباني بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا

أخبار اليابان

في حوالي الساعة 7:22 صباحًا أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا باتجاه الشرق من داخل كوريا الشمالية.

بعد مروره فوق منطقة توهوكو اليابانية، يُعتقد أن الصاروخ الباليستي سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في المحيط الهادئ حوالي الساعة 7:44 صباحًا.

وأصدرت السلطات اليابانية صباح اليوم تحذيرا إلى سكان هوكايدو وأوموري شمال البلاد تحثهم على الاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ الصاروخ البالستي، الذي سقط في المحيط الهادئ.

وندد رئيس الوزراء الياباني بالخطوة الكورية الشمالية.

وقالت رئاسة الأركان في سيؤول إنّ ”كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدّد باتّجاه الشرق“، من دون مزيد من التفاصيل.

بدورهم، أكّد خفر السواحل اليابانية التجربة الصاروخية الكورية الشمالية، ودَعوا السفن إلى توخّي اليقظة.

ورداً على الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي عقد رئيس الوزراء كيشيدا مؤتمراً صحفياً، كما سيعقد بعد وقت قليل اجتماعاً وزارياً لمجلس الأمن القومي (NSC) في المقر الرسمي لرئاسة الوزراء لجمع وتحليل المعلومات.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات ووكالة إدارة الحرائق والكوارث ومكتب الحماية المدنية حاليًا بجمع المعلومات، وحتى الآن لا توجد معلومات عن أضرار.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

https://www.fnn.jp

كل الحقوق محفوظة لشبكة فوجي الإخبارية