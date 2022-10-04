رئيس الوزراء الياباني يعين نجله سكرتيرًا لرئيس الوزراء
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أعلنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء أن النجل الأكبر لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو تولى منصب السكرتير التنفيذي لرئيس الوزراء للشؤون السياسية في نفس اليوم.
حل الابن، شوتارو، البالغ من العمر 31 عامًا، محل تاكايوشي ياماموتو كسكرتير تنفيذي.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي بخصوص تعيين شوتارو ”لا يمكنني التعليق على حالة معينة“ لكن ”بشكل عام تتم عملية التوظيف على أساس وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وذلك بناءً على شخصية الشخص وقدراته“.
(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)
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