اليابان تعيد فتح سفارتها في أوكرانيا

أخبار اليابان

أعلنت وزارة الخارجية اليوم إعادة فتح السفارة اليابانية في كييف عاصمة أوكرانيا بدءاً من اليوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول.

قالت وزارة الخارجية: ”نتيجة لدراسة شاملة من قبل الحكومة، سنعيد فتح سفارة اليابان في كييف في 5 أكتوبر/ تشرين الأول بعد اتخاذ تدابير السلامة الكافية. ومن منظور تدابير السلامة، ستعمل السفارة بالحد الأدنى من الموظفين، ونظرًا لأننا سنستأنف مهامنا بأعداد محدودة، فإننا نخطط لقصر واجبات سفارتنا في الوقت الحالي على جمع المعلومات والتواصل والتنسيق مع الحكومة الأوكرانية والدول الأخرى“.

تم إغلاق السفارة اليابانية في أوكرانيا مؤقتًا في مارس/ آذار من هذا العام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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