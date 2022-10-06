اليابان توافق على استخدام لقاحات فايزر المحدّثة التي تستهدف سلالات ”أوميكرون“ الفرعية

أخبار اليابان

وافقت وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء رسميا على الاستخدام المحلي للقاح جديد لفيروس كورونا من إنتاج شركة الأدوية الأمريكية فايزر. ويستهدف هذا اللقاح النوع الفرعي BA.5 من المتحور أوميكرون السائد حاليا في اليابان.

سيكون اللقاح متاحًا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا والذين تلقوا جرعتين أو أكثر من اللقاح التقليدي، وستبدأ عمليات التسليم في وقت مبكر من النصف الثاني من الأسبوع المقبل.

وفيما يتعلق بلقاحات سلالات أوميكرون، فإن التطعيم ضد ”BA.1“ الذي كان سائداً في الموجة السادسة السابقة، بدأ في سبتمبر/ أيلول، لكن وزارة الصحة اليابانية تقول إن لديه أيضًا استجابة بشكل ما للنوع الفرعي BA.5.

ومن شأن اللقاحات القائمة على الحمض النووي الريبوزي المرسال أن تتيح لجسم الإنسان إنتاج بروتينات شوكية وتعزيز المناعة. والبروتينات الشوكية للنوعين الفرعيين BA.4 و BA.5 لمتحور أوميكرون متماثلة.

وبحسب الشركة، أظهرت البيانات ما قبل التجارب السريريّة أن اللقاح ثنائي التكافؤ للنوع الفرعي BA.4 وBA.5 ”ولّد استجابة قويّة لجسم مُضاد مُعادل ضد متغيرات BA.1، وBA.2، وBA.4، وBA.5 لأوميكرون، بالإضافة إلى السلالة البريّة الأصليّة“.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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