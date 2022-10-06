رئيس الوزراء الياباني يصدر تعليمات بالتأكد من سلامة الناس بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

أخبار اليابان

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه ساحلها الشرقي في اتجاه اليابان، بشكل متتالي من حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول.

بعد الإطلاق، ظهر رئيس الوزراء كيشيدا في مقابلة في المقر الرسمي لرئيس الوزراء حوالي الساعة 7:00 صباحًا وتحدث عن استجابة الحكومة اليابانية للإطلاق الجديد لكوريا الشمالية.

صرح كيشيدا ”كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان. من جهتي، أصدرت تعليماتي بتقديم كافة المعلومات والتفاصيل للناس في اليابان، والتأكيد بشكل كامل من سلامة الناس والمنشآت. هذه هي المرة السادسة في فترة زمنية قصيرة منذ نهاية سبتمبر/ أيلول، التي تقوم فيها كوريا الشمالية بإطلاق صاروخي، وهو أمر لا يمكن بشكل قاطع التسامح معه. سأقوم بالتأكد من التفاصيل بعد وصولي لمقر رئاسة الوزراء“.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن طوكيو قدمت ”احتجاجا قويا“ لكوريا الشمالية عبر مبعوثين في بكين.

وأضاف أن الصاروخ الأول حلق على الأرجح على ارتفاع نحو 100 كيلومتر وقطع مسافة 350 كيلومترا، بينما حلق الصاروخ الثاني على ارتفاع يقدر بنحو 50 كيلومترا وقطع مسافة 800 كيلومتر، ومن المرجح أن يكون قد حلق في مسار غير منتظم.

وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، إنه يعتقد أن الصاروخين قد سقطا في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مضيفًا أنه لم ترد تقارير عن حدوث أضرار للطائرات والسفن.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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