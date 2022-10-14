الكشف عن أول تقنية في العالم لقياس درجة الحرارة داخل الفم عن بُعد في اليابان

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طورت شركة في طوكيو جهازًا يتعرف على الفم عن طريق إعدادات التعرف على الوجوه ويحسب ويعرض متوسط ​​درجة الحرارة داخل الفم.

تقيس موازين الحرارة التقليدية درجة حرارة سطح الجسم، لذا تكمن المشكلة في أنها تتأثر بدرجة الحرارة الخارجية.

يقول رئيس الشركة WDS هيرويوكي يامادا ”إذا كنت تريد قياس درجة الحرارة بدقة، فإن داخل فمك يحدث فرقًا كبيرًا (من حيث الدقة) عن جبهتك“

في المستقبل، نود أن نقدمه إلى الأماكن التي تتطلب قياسًا دقيقًا لدرجة الحرارة، مثل المواقع الطبية والمدارس ودور رعاية المسنين.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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