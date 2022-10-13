العثور على عظام بشرية محتملة في مدينة ملاهي يونيفرسال ستوديوز اليابان

أخبار اليابان

عثر موظف في ملاهي يونيفرسال ستوديوز اليابان في أوساكا على ما يبدو أنه عظام بشرية في أراضي الحديقة. في حوالي الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم 12 أكتوبر / تشرين الأول، اتصل العامل بالشرطة بعد اكتشافه المروع في مساحة خضراء على طول طريق يحد مدينة الملاهي.

وأكدت الشرطة في وقت لاحق أنها عثرت على ما يبدو أنه الفك العلوي لجمجمة بشرية والعديد من الأشياء التي تشبه العظام. وفتحت الشرطة اليابانية تحقيقًا لمعرفة حقيقة الأمر.

تقول الملاهي إنه لا يوجد تأثير لعملياتها وأن الحديقة لا تزال مفتوحة أمام الناس.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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