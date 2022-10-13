هل تتدخل اليابان مرة أخرى لإنقاذ الين من الغرق؟

أخبار اليابان

وسط الانخفاض المتسارع لقيمة الين مقابل الدولار، بدأ اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (20 دولة ومنطقة) في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية.

يستمر سعر صرف الين في التداول عند مستوى 146 ين مقابل الدولار.

وحضر الاجتماع في واشنطن وزير المالية سوزوكي وكورودا محافظ بنك اليابان. وقال في بيان ”سنراقب عن كثب التطورات في الأسواق المالية“.

تعافى الين، الذي انخفض إلى درجة قريبة من 147 ينًا للدولار، إلى حد ما، لكن لا يزال الين يُباع بسبب فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

أشار بعض الأشخاص الذين لديهم علاقة بسوق العملات إلى أن وصول سعر صرف 1 دولار إلى 150 ينًا ليس بعيدًا جدًا إذا لم يكن هناك تدخل من الحكومة اليابانية''، لكن يستمر القلق من احتمال استمرار انهيار الين، مع النظر في احتمال تدخل الحكومة وبنك اليابان مرة آخى لضبط سعر صرف الين.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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