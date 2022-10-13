اقتصار زيارة العيادات الخارجية للمصابين بالحمى على كبار السن والأطفال استعدادًا للتعامل المتزامن مع فيروس كورونا والإنفلونزا

أخبار اليابان

كإجراء مضاد ضد الانتشار المتزامن لفيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية هذا الشتاء، دعت الحكومة اليابانية إلى قصر زيارات العيادات الخارجية لمرضى الحمى على كبار السن والأطفال لتجنب الضغوط على النظام الطبي.

نظرًا لأن الحكومة تدرس اتخاذ تدابير مضادة ضد الأوبئة المتزامنة لفيروس كورونا والإنفلونزا، فقد وضعت سياسة لمطالبة كبار السن والأطفال في سن المرحلة الابتدائية أو أصغر فقط بزيارة عيادات الحمى الخارجية.

بهدف تجنب الضغوط على في العيادات الخارجية لمن يعانون من الحمى، يجب تشجيع طلاب المرحلة الإعدادية والسكان حتى سن 64 عامًا مع انخفاض خطر الإصابة بأعراض حادة على استخدام مجموعات اختبار فيروس كورونا في المنزل إذا ظهرت عليهم أعراض مثل الحمى.

إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية والاشتباه في الإصابة بفيروس الإنفلونزا، يمكن الحصول على استشارة طبية عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة عن مثل هذه السياسة في الثالث عشر من الشهر الجاري.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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