اليابان تحتفل بمرور 150 عامًا على إنشاء السكك الحديدية

أخبار اليابان

تحتفل اليابان بمرور 150 عامًا على إنشاء نظام السكك الحديدية يوم الجمعة بسلسلة من الأحداث والاحتفالات والترويج التجاري في طوكيو وأماكن أخرى.

في شيمباشي، إحدى المحطات النهائية لأول خط سكة حديد في اليابان تم افتتاحه في عام 1872، انطلق قطار E655 Nagomi الذي استخدمه الإمبراطور وأفراد العائلة الإمبراطورية اليابانية.

أيضًا في حفل أقيم في ساحة المحطة، التي كانت موطنًا لقاطرة بخارية كلاسيكية منذ الذكرى المئوية للسكك الحديدية، تسوق الزوار في سوق خاص لبيع البضائع ذات الطابع الخاص بالسكك الحديدية والمنتجات الإقليمية وغيرها من العناصر.

كما وضع مسؤول تنفيذي في شركة سكك حديد شرق اليابان الزهور على قبر إدموند موريل، المهندس البريطاني الذي ساهم في إنشاء السكك الحديدية في اليابان.

وفقًا لوزارة النقل، يتم التخطيط لمزيد من الأحداث من قبل مشغلي القطارات الآخرين في اليابان.

تم افتتاح أول خط سكة حديد في اليابان في عام 1872 بين شيمباشي ويوكوهاما المجاورتين لطوكيو. كانت تكلفة تذكرة الدرجة الأولى آنذاك حوالي 15000 ين (102 دولارًا) اليوم.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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