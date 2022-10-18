انخفاض الين الياباني إلى أدنى مستوى له في 32 عاما

أخبار اليابان

انخفض الين بالقرب من مستوى 149 ين مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين في نيويورك، مسجلاً أدنى مستوى له في 32 عامًا، حيث عززت توقعات التضخم المتزايدة وجهة النظر القائلة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل الزيادات القوية في أسعار الفائدة في المستقبل المنظور. اشترى المستثمرون الدولار مقابل الين حيث أن بنك اليابان، على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مصمم على الحفاظ على سياسته النقدية شديدة التيسير، مما أدى إلى فارق أوسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

ويأتي هذا الانخفاض الحاد على الرغم من تدخل اليابان في سوق الصرف الأجنبي الشهر الماضي لدعم الين في أول محاولة من نوعها منذ عام 1998.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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