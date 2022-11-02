لقاح موديرنا المحدث ضد متحور أوميكرون يحصل على موافقة اليابان

أخبار اليابان

منحت وزارة الصحة اليابانية موافقة سريعة يوم الثلاثاء على لقاح محدث من موديرنا ضد فيروس كورونا، يستهدف المتحور أوميكرون BA.5 بالإضافة إلى الفيروس الأصلي السائد الآن في البلاد. وهو ثاني لقاح ثنائي التكافؤ تمت الموافقة عليه في اليابان لمتحورات أوميكرون الفرعية BA.4 و BA.5، بعد الموافقة على لقاح فايزر في أكتوبر/ تشرين الأول.

واللقاح المحدث هو مزيج من سلالتين، تُعرف أيضا باسم الجرعات ”ثنائية التكافؤ“، يحتوي على كل من تركيبة اللقاح الأصلية والحماية ضد المتحور الأصلي أوميكرون.

يجب إعطاء اللقاحات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، ويجب أن تكون الفترة الفاصلة بين الجرعات 3 أشهر على الأقل من آخر جرعة.

وفقًا لوزارة الصحة اليابانية، يتم حاليًا العمل على إمداد اللقاحات للمناطق المختلفة في البلاد.

وقد بدأت اليابان بالفعل التطعيم ضد باللقاح المحسن الذي طورته شركة فايزر.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 2 نوفمبر / تشرين الثاني 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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