شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تسعى لزيادة فاتورة الكهرباء

أخبار اليابان

قررت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية النظر في رفع الأسعار المحددة للكهرباء للأسر.

معدلات الكهرباء لديها آلية لإضافة زيادات في تكلفة الوقود إلى السعر، و ”السعر المنظم“ للأسر له حد أعلى يمكن إضافته.

وصلت شركات الطاقة الكهربائية العشر الكبرى، بما في ذلك شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، بالفعل إلى الحد الأقصى بسبب ارتفاع تكاليف الوقود بسبب الوضع في أوكرانيا.

وتسعى طوكيو للطاقة الكهربائية للحصول على إذن لرفع أسعار الطاقة للعملاء ،منذ بدء أزمة الطاقة وتراجع قيمة الين الذي بدأ يؤثّر على الشركات المزودة للكهرباء في البلاد.

يجب أن توافق الحكومة على أي زيادة في الرسوم المنظمة، وفي حالة الموافقة عليها، ستكون أول زيادة في الرسوم منذ عام 2012.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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