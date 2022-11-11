موجة جديدة من جائحة كورونا تضرب اليابان

أخبار اليابان

قال كبير مستشاري اللجنة الطبية التابعة للحكومة اليابانية حول فيروس كورونا إن البلاد تدخل الآن موجة جديدة من العدوى بفيروس كورونا. ويتأهب المسؤولون للاستجابة للزيادة الأخيرة في الإصابات.

وأضاف أومي شيغير: ”أعتقد أن المناطق التي يكون انتشار العدوى فيها واضحًا، مثل هوكايدو، تدخل موجة جديدة من زيادة في عدد الإصابات“.

والتقى أومي شيغيرو برئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يوم الخميس وتبادلا الآراء حول وضع العدوى والإجراءات المضادة والتطعيمات.

وسوف تطبق الحكومة اليابانية سياسة جديدة للتعامل مع العدوى مع تزايد الإصابات. حيث ستسمح لكل محافظة بوضع التدابير اللازمة إذا وصلت الإصابات إلى مستوى موجة الصيف الماضي الأخيرة. وقد يتضمن ذلك الطلب من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الامتناع عن استخدام وسائل المواصلات وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

وقد تم تسجيل أكثر من 78 ألف حالة في أنحاء البلاد يوم الخميس. وهو ما يمثل زيادة لليوم السادس على التوالي مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع السابق.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 10 نوفمبر / تشرين الثاني 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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