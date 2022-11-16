وفاة أكبر معمر في اليابان عن 111 عاما

أخبار اليابان

توفي ناكامورا شيغيرو والذي يعد أكبر رجل ياباني سنا، الثلاثاء، عن عمر ناهز 111 عاما في دار لرعاية المسنين في محافظة هيروشيما.

وولد ناكامورا في 11 يناير/ كانون الثاني 1911 في هيروشيما، وتعرض للآثار اللاحقة للقصف الذري الذي شنته القوات الأمريكية على هيروشيما في 6 أغسطس/ آب 1945 في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، بعد أن ذهب للمساعدة في رفع الأنقاض في المدينة المدمرة في أعقاب الهجوم، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأصبح ناكامورا أكبر رجل سنا في اليابان بعد وفاة حامل اللقب السابق عن عمر ناهز 112 عاما في محافظة نارا في 9 سبتمبر/ أيلول من هذا العام.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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