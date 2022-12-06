نهاية رحلة اليابان في كأس العالم بضربات الترجيح

أخبار اليابان

خسر المنتخب الياباني أمام كرواتيا ولم يتمكن من التأهل إلى ربع النهائي، لكن وسائل الإعلام حول العالم أشادت بأداء منتخب الساموراي في كأس العالم قطر 2022.

وأوقف منتخب كرواتيا مفاجآت منافسه الياباني، ومضى قدما في طريق المنافسة بطموح تكرار ما فعله في النسخة الماضية روسيا 2018 عندما تأهل إلى النهائي قبل أن يخسر أمام فرنسا.

وتقدم منتخب اليابان عن طريق دايزن مايدا في الدقيقة 43، قبل أن يسجل إيفان برسيتش هدف التعادل للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 55.

وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الكرواتي بفوزه بها بنتيجة 3/1؛ حيث أهدر لاعبو اليابان ركلتي جزاء تصدى لها الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش.

قالت قناة يورو سبورت إن اليابان كانت أفضل من ناحية الأداء في المباراة.

أفادت قناة فوكس نيوز أن ”اليابان كانت بالتأكيد واحدة من أكثر الفرق متعة للمشاهدة في هذه البطولة“، ونشرت قناة ESPN الرياضية صورة للمدرب مورياسو وهو ينحني لتحية الجمهور على تويتر قائلة: ”المدرب موريياسو ينحني احترامًا للجمهور الذي جاء لقطر لمؤازرة المنتخب الياباني“.

كما نشرت صحيفة رياضية كرواتية صورة يورانوفيتش وهو يواسي مايدا ، عضو في نفس نادي كرة القدم الذي بكى بعد المباراة قائلاً: ”بينما يحتفل الجميع بالفوز ، يبكي يورانوفيتش الياباني.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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