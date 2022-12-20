استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة متاجر ”الكومبيني“ اليابانية

أخبار اليابان

تقوم متاجر الكومبيني اليابانية التي تعمل على مدار الساعة بزيادة استخدامها للذكاء الاصطناعي لمساعدة المديرين على إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر.

فقد أعلنت سلسلة متاجر ”فاميلي مارت“ في التاسع من الشهر الجاري أنها ستقدم مساعد الذكاء الاصطناعي البشري ”راشيل“ لدعم عمل مديري المتاجر.

تم تطوير التكنولوجيا بواسطة شركة التكنولوجيا Cougar. وتستخدم الشركة تقنية التعرف على الصوت الخاصة بها وتقنية الذكاء الاصطناعي للألعاب.

يعتقد أن استخدام هذا الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل من عمل مدير المتجر بحوالي 20٪ إلى 30٪،وتخطط فاميلي مارت لتوزيع أجهزة لوحية تعمل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي على نحو 5000 متجر بحلول نهاية شهر مارس/آذار عام 2024. وتحلل الأجهزة التفاعلات اليومية من قبل مديري المتاجر. ويمكن استخدام البيانات لتحديد عاداتهم التجارية وتقديم المشورة.

وتعتزم سلسلة متاجر الكومبيني المنافسة ”لوسون“ استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليل عدد الوجبات غير المباعة وغيرها من المواد القابلة للتلف.

ويتنبأ البرنامج بالفترات التي تزيد فيها المبيعات وتنخفض. وإذا كان هناك تراجع، فإن الذكاء الاصطناعي يوصي بالحجم المناسب من الخصومات. وتخطط متاجر ”لوسون“ لاستخدام النظام على صعيد البلاد على مراحل اعتبارا من شهر أبريل/نيسان من العام المقبل.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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