الحكومة اليابانية تنشر تقريرا حول آراء خبراء حيال طريقة تعاملها مع جنازة شينزو آبي

أخبار اليابان

نشرت الحكومة اليابانية تقريرا يضم آراء خبراء حيال طريقة تعاملها مع جنازة الدولة التي أقيمت لرئيس الوزراء الراحل شينزو آبي والتب أقيمت في سبتمبر/أيلول من هذا العام، بعد اغتيال آبي خلال إلقائه لخطاب انتخابي في مدينة نارا، غرب اليابان.

فقد استمعت الحكومة لآراء 21 خبيرا في مجالات عديدة، من بينهم باحثون في الدستور والقانون الإداري بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو: ”في المستقبل، نود أن نواصل النظر في الأمر حتى نتمكن من اكتساب فهم أكبر من الشعب“.

وأجريت جلسات الاستماع مع انقسام الرأي العام حول جنازة الدولة التي أقيمت في 27 سبتمبر/أيلول وقال البعض إن الأسس القانونية التي أقيمت بناء عليها كانت مبهمة.

وحول أهمية الجنازة، قال بعض الخبراء إنها كانت بمثابة تكريم من الحكومة لرئيس وزراء أسبق حقق إنجازات عظيمة. وقالوا إنه كان هناك أهمية معينة لاتحاد الشعب الياباني للحداد على وفاة آبي. ولكن آخرين قالوا إن التعبير عن التعاطف يجب أن يكون قرارا فرديا. وقالوا إن الجنازة خلفت إرثا سلبيا أدى فقط إلى انقسام الشعب وخلف مشاعر سلبية.

وقال بعض الخبراء لم يكن هناك حاجة لأسس قانونية لأن تنظيم جنازة هو جزء من السلطة الإدارية للحكومة. وقالوا إنه يمكن إقامة جنازة دولة على أساس قرار من مجلس الوزراء.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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