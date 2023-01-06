تحالف سوني - هوندا يطلق سيارة ”آفيلا“ الكهربائية

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ذكرت ”سوني هوندا موبيليتي“، الشركة المشتركة بين سوني وهوندا، أن سيارتها الجديدة ستنطلق تحت اسم العلامة التجارية ”آفيلا“، والتي تعتبر أحدث ظهور في عالم السيارات الكهربائية.

وكشفت سوني هوندا موبيليتي النقاب عن النموذج الأولي للسيارة الكهربائية ”آفيلا“ خلال مؤتمر سوني الصحفي في ”معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، في مدينة لاس فيغاس.

وكانت أول سيارة تطرحها الشركة الجديدة في هذا المعرض هي طراز سيدان التي تضم 45 جهاز استشعار بما في ذلك الكاميرات والرادار وأجهزة الاستشعار فوق الصوتية.

تهدف ”آفيلا“ إلى أن تكون مجهزة بالقيادة الذاتية من ”المستوى 3“ في ظل ظروف معينة، وتتميز بتصميم يتيح لك الاستمتاع بالأفلام والألعاب في السيارة.

وقال رئيس مجلس إدارة سوني هوندا موبيليتي ياسوهيدي ميزونو ”في المستقبل، سيكون من المهم جدًا تعزيز قيمة الترفيه، اعتمادًا على درجة انتشار القيادة الذاتية“.

تخطط الشركة لبدء تلقي الحجوزات في عام 2025.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 6 يناير/ كانون الثاني 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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