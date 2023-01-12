اصطدام 20 سيارة في حادث مروري مروع في اليابان

أخبار اليابان

اصطدمت شاحنة بعدد كبير من السيارات بالقرب من مخرج طريق سريع يوم الخميس في محافظة نارا بوسط اليابان، مما أسفر عن إصابة 10 حتى الآن.

مع تضرر حوالي 20 سيارة في الحادث، تم نقل حوالي 5 أشخاص إلى المستشفى حتى الآن، وجميعهم واعين، وفقًا لآخر التقارير.

تم إغلاق الطرق حول الموقع مؤقتًا، ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 12 يناير/ كانون الثاني 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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