طوكيو تدعم الرعاية النهارية للطفل الثاني لتشجيع المواطنين على الإنجاب

أخبار اليابان

قالت حكومة مدينة طوكيو يوم الخميس إنها تخطط لجعل خدمات رعاية الأطفال في دور الحضانة مجانية للطفل الثاني للمواطنين الذين يعيشون في العاصمة اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كجزء من إجراءات معالجة الانخفاض السريع في معدل المواليد في اليابان.

سيتم تطبيق الإجراء على الأطفال منذ الميلاد وحتى سن الثانية، بدون شروط، مثل أن يكونوا ضمن شريحة دخل أسرة معينة، حيث تهدف الحكومة المحلية إلى توفير حافز للعائلات لإنجاب أكثر من طفل واحد.

ستقدم حكومة طوكيو أيضًا إعانات للنساء الأصحاء الراغبات في تجميد بويضاتهن من أجل الحمل في المستقبل، بشرط مشاركتهن في دراسة تبحث في سنهن ودوافعهن للقيام بذلك.

سيكون قرار طوكيو الأخير بجعل خدمات رعاية الأطفال مجانية بمثابة تكملة لبرنامج الحكومة المركزية المماثل الذي يحدد متطلبات الأهلية، مثل أن تكون عند مستوى دخل معين، لتصبح الأسر مؤهلة للحصول على إعانات.

قالت محافظِة طوكيو، يوريكو كويكي، ”يجب أن يكون مشروعًا حكوميًا بشكل أساسي، لكن ليس هناك وقت نضيعه“. ”سننفذ تدابير جريئة بكل تصميم لوقف انخفاض معدل المواليد، بدءًا من طوكيو.“

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت حكومة العاصمة عن خطة الأسبوع الماضي لتزويد العائلات في العاصمة بعلاوة شهرية تبلغ حوالي 5000 ين لكل طفل بغض النظر عن مستوى دخل الأسرة.

وستبلغ نفقات تجميد البويضات، والتي ستغطي أيضًا المساعدات المالية للشركات التي تطبق نظام إجازة مدفوعة الأجر، 170 مليون ين. تدعم الحكومة بالفعل تكاليف تجميد البويضات لمرضى السرطان.

من المرجح أن يكون عدد الأطفال المولودين في اليابان في عام 2022 قد انخفض إلى أقل من 800 ألف لأول مرة منذ أن بدأت الحكومة في تجميع إحصاءات المواليد في عام 1899، لينخفض إلى مستوى قياسي للسنة السابعة على التوالي.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 13 يناير/ كانون الثاني 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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