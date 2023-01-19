اليابان تسمح باستخدام «السكوتر الكهربائي» دون رخصة قيادة

أخبار اليابان

قالت وكالة الشرطة الوطنية يوم الخميس إن مستخدمي ”السكوتر الكهربائي“ في اليابان لن يحتاجوا إلى رخصة قيادة اعتبارًا من يوليو/ تموز، على الرغم من أنه سيتم منع القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من ركوبها. تنطبق القواعد الجديدة على السكوتر الكهربائي الذي تبلغ سرعته القصوى 20 كيلومترًا في الساعة، ويجب على المستخدمين الامتثال لنفس قواعد المرور مثل الدراجات الهوائية، بما في ذلك عدم السير على الأرصفة. يُنصح راكبو السكوتر بارتداء الخوذ، على الرغم من أنها ليست إلزامية.

تجذب السكوتر عددًا متزايدًا من المستخدمين في اليابان، خاصة في المناطق الحضرية.

عدل البرلمان قانون المرور على الطرق في أبريل/ نيسان من العام الماضي لإحداث تغيير في القواعد. ستطبق الشرطة القواعد الجديدة بصرامة أثناء العمل لإعلام الناس بالتغييرات.

يجب أن يبلغ طول السكوتر الكهربائية التي تخضع للقواعد الجديدة 190 سم أو أقل في الطول و 60 سم أو أقل في العرض. يمكن استخدامها أيضًا على الأرصفة طالما تم ضبط سرعتها القصوى على 6 كيلومترات في الساعة أو أقل، على غرار الكراسي المتحركة الكهربائية.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 19 يناير/ كانون الثاني 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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