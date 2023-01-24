موجة برد قارص غير معهودة تجتاح اليابان

أخبار اليابان

أصدرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة إعلانًا طارئًا بعد ظهر يوم 23، طالبت فيه الناس بالامتناع عن الخروج لأغراض غير أساسية، قائلة إن هناك خطر تساقط ثلوج كثيفة في أماكن مختلفة بسبب برودة الطقس هذا الشتاء في الفترة من 24 إلى 26 يناير/ كانون الثاني.

تنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، ومن المحتمل أن تكون أقل درجة حرارة في اليابان في أخر 10 سنوات.

وقد أعلنت وكالة الأرصاد الجوية يوم الاثنين أن الثلوج بدأت تتساقط بالفعل في الأجزاء الشمالية من البلاد على طول بحر اليابان والمناطق الجبلية في شيكوكو بسبب المنخفض الجوي، وستكون هناك أماكن ستزداد فيها كمية الثلوج فجأة في وقت قصير

ومن المتوقع أن تكون كمية الثلوج المتساقطة خلال الـ 24 ساعة حتى ظهر يوم 24 من 70 إلى 100 سم في منطقة هوكوريكو، ومن 60 إلى 80 سم في توهوكو وكانتو كوشين، ومن 50 إلى 70 سم في منطقتي كينكي وتشوغوكو.

ومن المتوقع أن تهبط درجات الحرارة يوم الأربعاء إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر في سابورو و9 تحت الصفر في ناغانو و6 تحت الصفر في سينداي و3 تحت الصفر في طوكيو وناغويا.

وتحذر وكالة الأرصاد الجوية من احتمال تعطل وسائل النقل وانقطاع التيار الكهربائي بسبب العواصف الثلجية، وقد تتجمد أنابيب المياه أيضا.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 23 يناير/ كانون الثاني 2022. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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