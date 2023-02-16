باحثون يابانيون يطورون أول تقنية لمشاركة الإحساس عن بعد في العالم

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طور الباحثون ما يزعمون أنه أول تقنية ”مشاركة إحساس“ في العالم ، والتي تتيح للمستخدمين إرسال الحركات أو الأحاسيس اللمسية رقميًا عبر مستشعر بعيد وإعادة إنتاجها في اهتزازات صغيرة ودقيقة.

قال هيرونوري إيشيكاوا، مسؤول NTT Docomo المشرف على المشروع، إن التطوير سيعزز إمكانات التواصل البشري.

قال إيشيكاوا: ”لقد كنا نتواصل من خلال الكلمات والصور والموسيقى، لكنني لا أعتقد أننا تمكنا من رؤية الصورة كاملة من هذه العوامل فقط“.

تكتشف تقنية ”Feel Tech“ اللمسة الجسدية لشخص ما من خلال جهاز، وترسل البيانات عبر الإنترنت عبر منصة التعزيز البشرية في Docomo وتعيد تكوين الشعور في جهاز آخر ليشعر به شخص آخر.

هذه التقنية قادرة أيضًا على ضبط البيانات الحسية بحيث يكون المتلقي قادرًا على استشعار ”اللمس“ الذي يتم نقله بشكل أكثر وضوحًا. تخطط Docomo لاستخدام شبكات الهاتف المحمول 5G لضمان أن تكون الأحاسيس المرسلة متزامنة مع اللقطات المعروضة.

سيتمكن المتسوقون عبر الإنترنت، على سبيل المثال، من استخدام التكنولوجيا ليشعروا بأنواع مختلفة من الأقمشة المستخدمة في الملابس والحكم على جودتها.

قال إيشيكاوا إن التكنولوجيا تمكن الناس أيضًا من مشاركة المهارات والتقنيات. يمكن للحرفيين، على سبيل المثال، مشاركة حرفتهم مع الآخرين عن بُعد. يمكن للأطباء أيضًا استخدام التكنولوجيا بالمثل لمشاركة معارفهم.

بدءًا من العام المقبل، تخطط Docomo لمواصلة تطوير التكنولوجيا حتى يتمكن الناس من مشاركة الخبرات الحسية الأخرى، مثل الذوق والسمع والعواطف.