قتيل و 2 جرحى في حادث توكتوك في اليابان

أخبار اليابان

دهس توكتوك على رصيف في أتامي بمحافظة شيزوؤكا، يوم الأربعاء، عدة أشخاص مما أسفر عن مقتل أحد المشاة وإصابة اثنين آخرين، أحدهما إصابته خطيرة.

وقع الحادث على طول الطريق السريع الوطني 135.

ووفقًا لشرطة محافظة شيزوؤكا وسلطات مكافحة الحرائق، فإن الشخص الذي قُتل هو طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عامًا من فوجيمي بمحافظة سايتاما. أصيب رجل في الثمانينيات من عمره من أتامي بجروح خطيرة، وأصيب رجل في العشرينات من عمره من محافظة سايتاما بإصابة طفيفة.

ولم يصب سائق التوكتوك، وهو رجل في العشرينات من عمره من محافظة تشيبا، بأذى.

تحقق الشرطة لتحديد سبب الحادث.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على موقع برايم أونلاين التابع لشركة فوجي الإخبارية في 16 مارس/ آذار 2023. ترجم وحرر بواسطة Nippon.com)

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