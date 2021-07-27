أولمبياد طوكيو: مبارِزة أرجنتينية تقبل طلب الزواج أمام عدسات الكاميرا

أخبار اليابان



قبلت لاعبة المبارزة الأرجنتينية ماريا بيلين بيريس موريس طلب زواج تقدم به مدربها لوكاس سوسيدو بعد علاقة بينهما دامت طويلا وذلك بعد انتهاء مباراتها في دورة طوكيو الاولمبية الاثنين.

وكانت اللاعبة تشعر بالاحباط وهي ترد على اسئلة الصحافيين بعد خروجها من الدور الاول في مشاركتها الاولمبية الثالثة، عندما تقدم منها مدربها من خلفها حاملا قصاصة ورق كتب عليها ”هل تتزوجينني؟“ وهو راكع امامها.

واضاف ”قولي لي نعم، ثمة اشخاص كثيرون ينظرون الينا الان“.

وكان سوسيدو قام بمحاولة غير ناجحة عام 2010 عندما تقدم للمرة الاولى بطلب الزواج من بيريس موريس على هامش بطولة العالم للمبارزة في باريس. حينها ردت عليه حبيبته بالقول ”هل هذه مزحة ام ماذا؟“.

لكن مع تكرار طلب الزواج بعد 11 عاما، ردت عليه ايجابا هذه المرة وقالت في هذا الصدد بعد ارتباطها بعلاقة مع مدربها على مدى السنوات ال17 الاخيرة ”كنت عاجزة عن الكلام وقلت في نفسي +يا الهي+“.

وتابعت ”سنحتفل بذلك لدى عودتنا الى الارجنتين خلال حفل شواء ضخم“.

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