أولمبياد طوكيو: جدول الميداليات

أخبار اليابان



صورة مؤرخة في 20 تموز/يوليو 2021 لشعار الالعاب الاولمبية في طوكيو.أ ف ب.



في ما يأتي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو

ذهبية فضية برونزية المجموع



اليابان 8 2 3 13



الولايات المتحدة 7 3 4 14



الصين 6 5 7 18



اللجنة الأولمبية الروسية 4 5 3 12



بريطانيا 3 3 1 7



كوريا الجنوبية 3 0 4 7



استراليا 2 1 3 6



كوسوفو 2 0 0 2



ايطاليا 1 4 4 9



فرنسا 1 2 2 5



كندا 1 2 1 4



المجر 1 1 0 2



تونس 1 1 0 2



سلوفينيا 1 0 1 2



كرواتيا 1 0 1 2



الاكوادور 1 0 0 1



الفيليبين 1 0 0 1



النروج 1 0 0 1



النمسا 1 0 0 1



اوزباكستان 1 0 0 1



ايران 1 0 0 1



تايلاند 1 0 0 1



هونغ كونغ 1 0 0 1



هولندا 0 3 0 3



تايبيه الصينية 0 2 2 4



البرازيل 0 2 1 3



جورجيا 0 2 0 2



اسبانيا 0 1 1 2



الجمهورية التشيكية 0 1 1 2



اندونيسيا 0 1 1 2



سويسرا 0 1 1 2



صربيا 0 1 1 2



الاردن 0 1 0 1



الدنمارك 0 1 0 1



الهند 0 1 0 1



بلجيكا 0 1 0 1



بلغاريا 0 1 0 1



رومانيا 0 1 0 1



كولومبيا 0 1 0 1



المانيا 0 0 3 3



كازاخستان 0 0 3 3



اوكرانيا 0 0 2 2



تركيا 0 0 2 2



مصر 0 0 2 2



مونغوليا 0 0 2 2



استونيا 0 0 1 1



اسرائيل 0 0 1 1



الكويت 0 0 1 1



المكسيك 0 0 1 1



ساحل العاج 0 0 1 1



نيوزيلندا 0 0 1 1

بدس/جأش



© 1994-2021 Agence France-Presse