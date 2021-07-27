أولمبياد طوكيو: جدول الميداليات

طوكيو 2020

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صورة مؤرخة في 20 تموز/يوليو 2021 لشعار الالعاب الاولمبية في طوكيو.أ ف ب.
صورة مؤرخة في 20 تموز/يوليو 2021 لشعار الالعاب الاولمبية في طوكيو.أ ف ب.


في ما يأتي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو

ذهبية فضية برونزية المجموع


اليابان 8 2 3 13


الولايات المتحدة 7 3 4 14


الصين 6 5 7 18


اللجنة الأولمبية الروسية 4 5 3 12


بريطانيا 3 3 1 7


كوريا الجنوبية 3 0 4 7


استراليا 2 1 3 6


كوسوفو 2 0 0 2


ايطاليا 1 4 4 9


فرنسا 1 2 2 5


كندا 1 2 1 4


المجر 1 1 0 2


تونس 1 1 0 2


سلوفينيا 1 0 1 2


كرواتيا 1 0 1 2


الاكوادور 1 0 0 1


الفيليبين 1 0 0 1


النروج 1 0 0 1


النمسا 1 0 0 1


اوزباكستان 1 0 0 1


ايران 1 0 0 1


تايلاند 1 0 0 1


هونغ كونغ 1 0 0 1


هولندا 0 3 0 3


تايبيه الصينية 0 2 2 4


البرازيل 0 2 1 3


جورجيا 0 2 0 2


اسبانيا 0 1 1 2


الجمهورية التشيكية 0 1 1 2


اندونيسيا 0 1 1 2


سويسرا 0 1 1 2


صربيا 0 1 1 2


الاردن 0 1 0 1


الدنمارك 0 1 0 1


الهند 0 1 0 1


بلجيكا 0 1 0 1


بلغاريا 0 1 0 1


رومانيا 0 1 0 1


كولومبيا 0 1 0 1


المانيا 0 0 3 3


كازاخستان 0 0 3 3


اوكرانيا 0 0 2 2


تركيا 0 0 2 2


مصر 0 0 2 2


مونغوليا 0 0 2 2


استونيا 0 0 1 1


اسرائيل 0 0 1 1


الكويت 0 0 1 1


المكسيك 0 0 1 1


ساحل العاج 0 0 1 1


نيوزيلندا 0 0 1 1

بدس/جأش


© 1994-2021 Agence France-Presse

طوكيو الرياضة الألعاب الأولمبية فرانس برس