أولمبياد طوكيو: جدول الميداليات
أخبار اليابانطوكيو 2020
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في ما يأتي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو
ذهبية فضية برونزية المجموع
اليابان 8 2 3 13
الولايات المتحدة 7 3 4 14
الصين 6 5 7 18
اللجنة الأولمبية الروسية 4 5 3 12
بريطانيا 3 3 1 7
كوريا الجنوبية 3 0 4 7
استراليا 2 1 3 6
كوسوفو 2 0 0 2
ايطاليا 1 4 4 9
فرنسا 1 2 2 5
كندا 1 2 1 4
المجر 1 1 0 2
تونس 1 1 0 2
سلوفينيا 1 0 1 2
كرواتيا 1 0 1 2
الاكوادور 1 0 0 1
الفيليبين 1 0 0 1
النروج 1 0 0 1
النمسا 1 0 0 1
اوزباكستان 1 0 0 1
ايران 1 0 0 1
تايلاند 1 0 0 1
هونغ كونغ 1 0 0 1
هولندا 0 3 0 3
تايبيه الصينية 0 2 2 4
البرازيل 0 2 1 3
جورجيا 0 2 0 2
اسبانيا 0 1 1 2
الجمهورية التشيكية 0 1 1 2
اندونيسيا 0 1 1 2
سويسرا 0 1 1 2
صربيا 0 1 1 2
الاردن 0 1 0 1
الدنمارك 0 1 0 1
الهند 0 1 0 1
بلجيكا 0 1 0 1
بلغاريا 0 1 0 1
رومانيا 0 1 0 1
كولومبيا 0 1 0 1
المانيا 0 0 3 3
كازاخستان 0 0 3 3
اوكرانيا 0 0 2 2
تركيا 0 0 2 2
مصر 0 0 2 2
مونغوليا 0 0 2 2
استونيا 0 0 1 1
اسرائيل 0 0 1 1
الكويت 0 0 1 1
المكسيك 0 0 1 1
ساحل العاج 0 0 1 1
نيوزيلندا 0 0 1 1
بدس/جأش
© 1994-2021 Agence France-Presse