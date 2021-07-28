أولمبياد طوكيو-مضرب: حلم أوساكا يتبخّر في ”أبشع خسارة“

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ناومي أوساكا خلال مبارتها في الدور الثالث من أولمبياد طوكيو في 27 تموز/يوليو 2021. أ ف ب.

مُنيت اليابانية ناومي أوساكا المصنّفة ثانية عالمياً الباحثة عن المجد الأولمبي على أرضها بانتكاسة الثلاثاء، إثر خروجها من الدور الثالث لأولمبياد طوكيو ضمن منافسات كرة المضرب بسقوطها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا الثانية والاربعين عالميًا 6-1، 6-4.

وكانت أوساكا قد اختيرت لإضاءة المرجل في حفل افتتاح الألعاب الجمعة الماضي، إيذاناً بانطلاق المنافسات وأصبحت أول لاعبة كرة مضرب تحصل على هذا الشرف في تاريخ الأولمبياد.

وكانت أوساكا المرشحة الأوفر حظاً للفوز بالذهبية بعد خروج المصنّفة أولى الأسترالية آشلي بارتي الصادم من الدور الأول الأحد ثم المصنفة ثالثة البيلاروسية أرينا سابالينكا الاثنين، لا سيما في ظل غياب العديد من المصنفات العشر الأوليات.

وقالت المتوج بأربعة ألقاب كبرى ”الى أي مدى أنا خائبة؟ أكون خائبة بعد كل خسارة، ولكن أشعر أن هذه كانت بشعة أكثر من المرات الاخرى“.

وردًا على سؤال عن أسباب هذه الهزيمة الأليمة ”كل شيء....إذا شاهدتم المباراة ستلاحظون ذلك. أشعر أن هناك الكثير من الأمور التي أردت تنفيذها ولا أفلح بها اليوم“.

غابت ابنة الـ23 عامًا عن الملاعب منذ انسحابها من مباراتها في الدور الثاني في رولان غاروس في أيار/مايو، بسبب تداعيات قرارها مقاطعة وسائل الإعلام، قبل أن تكشف عن معاناتها من مشاكل اكتئاب وقلق أبعدتها أيضًا عن المنافسة في ويمبلدون، قبل أن تعود في أولمبياد بلادها المؤجل من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا وتكون نجمة حفل الافتتاح.

وقالت في هذا الصدد ”أعتقد حتمًا أن الضغط كان كبيرًا في ذلك. أعتقد أن السبب يعود لأاني لم ألعب في الاولمبياد وكان الضغط كبيرًا بالنسبة لمشاركتي الاولى“.

كانت أوساكا قد صرحت بعد فوزها في الدور الاول ”أشعر أكثر من أي وقت مضى أنني أركز فقط على كرة المضرب. خوض غمار الألعاب الاولمبية كان حلمًا راودني منذ أن كنت طفلة“.

إلا أن هذا الحلم انتهى باكرًا في يوم كارثي ارتكبت فيه 32 خطأ مباشرًا في غضون 68 دقيقة مقابل 10 فقط لمنافستها، في حين تعادلتا في الضربات الرابحة (22).

وقالت فوندروشوفا وصيفة رولان غاروس 2019 ”بالطبع هذا أحد أكبر الانتصارات في مسيرتي. ناومي لاعبة رائعة، حقتت العديد من ألقاب غراند سلام لذا كنت أدرك أن المباراة ستكون صعبة. أنا سعيدة بالتأهل“.

وعبرت التشيكية الى ربع النهائي حيث تلتقي الإسبانية باولا بادوسا الفائزة على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا 6-2، 6-3.

عبور تسيتسيباس وسفيتولينا

وخلت الساحة للمصنفة خامسة عالميًا إيلينا سفيتولينا التي باتت أعلى المصنفات الآن. وكادت أن تهدر هذه الفرصة لولا نجحت في تعويض تأخرها بمجموعة امام اليونانية ماريا ساكاري الى فوز 5-7، 6-3، 6-4، لتلتقي في ربع النهائي مع الايطالية كاميلا جورجي التي أقصت التشيكية كارولينا بليشوكوفا وصيفة ويمبلدون 6-4، 6-2.

كما تأهلت الاسبانية غاربينيي موغوروسا الى دور الثمانية بعد فوزها على البلجيكية أليسون فان أويتفانك 6-4، 6-1 حيث ستلتقي الكرواتية دونا فيكيتش أو الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

ولحقت بها السويسرية بليندا بتشيتش التي أطاحت حاملة لقب رولان غاروس التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 1-6، 6-2، 6-3، لتضرب موعدًا مع وصيفة الاخيرة في فرنسا الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا المشاركة تحت علم محايد الفائزة على الاسبانية سارا سوريبيس تورمو 6-1، 6-3.

ولدى الرجال، تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف رابعًا عالميًا الى الدور الثالث إثر فوزه على الأميركي فرانسيس تيافو 6-3، 6-4، والارجنتيني دييفو شفارتسمان على حساب التشيكي توماش ماتشاك 6-4، 7-5.

وتأهل صاحب الارض كي نيشيكوري بفوزه على الاميركي ماركوس جيرون 7-6 (7/5)، 3-6، 6-1 ورافقه الفرنسي جيريمي شاردي على حساب الروسي أصلان كاراتسيف 7-5، 4-6، 6-3.

وفي أبرز منافسات الزوجي، تأهل الثنائي البريطاني أندي موراي المنحسب من الفردي بسبب مشاكل عضلية ومواطنه جو ساليزبيري الى الدور الثالث على حساب الالمانيين تيم بويتز وكيفن كرافيتز 6-2، 7-6 (7/2).

ر م/جأش/ع ش



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